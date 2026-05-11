“Salute Più incontra”: martedì 12 maggio a Satriano nuovo appuntamento dedicato alla salute della pelle

“Pelle al sole: dalla prevenzione pediatrica alla cura per tutta la famiglia”. Proseguono gli appuntamenti di Salute Più incontra, il format promosso dal periodico Salute Più

Continuano gli appuntamenti di “Salute Più incontra”, il format promosso dal periodico Salute Più, dedicato all’informazione, alla prevenzione e alla promozione del benessere. Il nuovo incontro, dal titolo “Pelle al sole: dalla prevenzione pediatrica alla cura per tutta la famiglia”, sarà un’occasione per approfondire i temi legati alla salute della pelle in vista della stagione estiva.

L’evento, a ingresso gratuito, si terrà martedì 12 maggio 2026 alle ore 18:30 nella sede MedEstetica di Satriano (CZ), in via del progresso. Un appuntamento pensato per tutta la comunità, con particolare attenzione alle mamme e ai più piccoli, per imparare a proteggere la pelle dai rischi legati all’esposizione solare.

Ospite dell’incontro sarà la Dott.ssa Assunta Riitano, dermatologa, che offrirà indicazioni pratiche e consigli utili su protezione, prevenzione e cura della pelle: dall’esposizione al sole in sicurezza all’utilizzo corretto delle creme solari per bambini, dal controllo dei nei alle buone abitudini quotidiane. Nell’incontro si spazierà con domande su tutti i temi legati alla prevenzione e cura dermatologica con un focus sulle patologie più diffuse e sulla risposta medica ai quesiti più virali e ai falsi miti che circolano sul web.

L’iniziativa conferma l’impegno di Salute Più e di Med Estetica nel promuovere una cultura della prevenzione attraverso momenti di incontro e dialogo con professionisti del settore, offrendo strumenti concreti per prendersi cura della propria salute e di quella dei propri cari. Ingresso gratuito.