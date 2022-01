Salvato dai vigili del fuoco un cane bloccato in un torrente

I Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza sono intervenuti in contrada Pianetto nel comune di Cerisano per recuperare un cane in un torrente.

Il setter inglese “Campione d’Italia” era sfuggito al controllo del proprietario da circa 4 giorni, ed era bloccato su un masso dove le acque scorrevano impetuose.

I vigili del fuoco hanno raggiunto l’animale con una manovra SAF (Speleo Alpino Fluviale) di calata su corde di circa 15mt.

Una volta recuperato, il cane è stato riconsegnato in buone condizioni di salute al proprietario.