Salvatore Curcio è il nuovo procuratore della Dda di Catanzaro

Sarà Salvatore Curcio a guidare la Dda di Catanzaro. L’ex procuratore di Lamezia Terme succederà a Nicola Gratteri, alla guida della Procura antimafia fino a ottobre 2023 e attualmente procuratore capo della Dda di Napoli.

La decisione è stata assunta dal plenum del Consiglio superiore della magistratura, dopo l’indicazione all’unanimità della quinta commissione del Csm, avvenuta nelle scorse settimane.

In magistratura dal 1989, Curcio, 60 anni, originario di Soverato, ha iniziato come giudice istruttore e poi gip a Catanzaro, per passare nel 1993 alla Dda del capoluogo calabrese per la quale ha coordinato come sostituto procuratore alcune delle più importanti inchieste sulla ‘ndrangheta e il narcotraffico, tra cui ”Galassia” e ”Decollo”.

Dal 2012 ha ricoperto l’incarico di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro, fino al 2017 quando ha assunto la guida della Procura lametina.