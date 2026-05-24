​Salvini rilancia la Calabria: «Oltre 20 miliardi di cantieri aperti, l’aeroporto di Reggio Calabria è il simbolo del nostro lavoro»

Grandi investimenti, sblocco delle procedure e una forte rivendicazione politica del ruolo della Lega nello sviluppo del Mezzogiorno. Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, torna a tracciare il bilancio delle opere pubbliche in Calabria, ponendo l’accento sul rilancio strategico dell’aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” di Reggio Calabria.

La metamorfosi del “Tito Minniti”: da uno a 15 voli al giorno

​Il focus principale dell’intervento del Ministro riguarda la netta inversione di tendenza dello scalo reggino, passato in breve tempo da una condizione di semi-isolamento a un ruolo di primo piano nei collegamenti nazionali e internazionali.

«Fino a qualche anno fa, all’aeroporto di Reggio Calabria c’erano al massimo uno-due voli al giorno», ha ricordato il Ministro dei Trasporti. «Oggi siamo arrivati a 15».

​Un incremento dei voli che, secondo Salvini, non è frutto del caso ma di una precisa strategia finanziaria e amministrativa.

Il Ministro ha infatti attribuito il merito di questa crescita a tre fattori chiave coordinati dal Mit:

​Finanziamenti mirati erogati direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

​Taglio delle limitazioni tecniche che per anni hanno penalizzato la pista dello scalo, rendendo storicamente complessi gli atterraggi e i decolli per molte compagnie aeree.

Milioni di euro di investimenti strutturali volti a trasformare lo scalo in un vero e proprio volano economico per l’intero territorio metropolitano e per la vicina area dello Stretto.

Il piano straordinario per la Calabria: cantieri per 20 miliardi

​L’aeroporto di Reggio Calabria rappresenta tuttavia solo una tessera del mosaico infrastrutturale che il governo sta disegnando per la regione. Salvini ha infatti allargato lo sguardo alla totalità degli interventi in corso sul territorio calabrese, citando cifre record per quanto riguarda l’apertura dei cantieri tra rete stradale (con i lavori sulla Statale 106 “Jonica”), investimenti ferroviari e l’alta velocità.

«Abbiamo più di 20 miliardi di cantieri aperti in tutta la Calabria», ha dichiarato con fermezza il leader della Lega, sottolineando l’eccezionalità dello sforzo finanziario in atto per colmare il temporary gap infrastrutturale del Sud.

​La firma politica: «Il lavoro di squadra porta crescita»

L’intervento del Ministro si chiude con una netta rivendicazione politica del lavoro svolto dal proprio partito all’interno della compagine di governo e in sinergia con le istituzioni locali.

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«L’aeroporto di Reggio è uno di quegli esempi dove, grazie alla Lega e al lavoro di squadra, si porta lavoro, sviluppo e crescita», ha concluso Salvini, siglando un messaggio che unisce la concretezza dei dati infrastrutturali alla visione politica del territorio. I prossimi mesi saranno decisivi per valutare l’impatto di questi investimenti sul turismo e sull’occupazione della regione.