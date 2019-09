“Samara” arriva anche a Santa Caterina Superiore

Riceviamo e pubblichiamo:

Lo stupido gioco che sta andando di moda in questa fine estate 2019 è arrivato anche nel piccolo borgo ionico.

Molte le proteste arrivate sui social ma anche molte le persone che scherzano sullo scherzo.

Bambini spaventati nella serata di ieri sera quando si è recata in pieno centro verso le 22.30 dove c’erano una ventina di bambini che giocavano al parco.

Speriamo che questo gioco finirà subito perché non è possibile che i bambini debbano avere paura di uscire di casa per incontrare queste persone che per divertimento si travestono come la protagonista di un film horror.