“Samara Challenge” avvistata in strada anche in Calabria

E’ arrivata anche in Calabria la “The Ring mania”, un fenomeno diffusosi in diversi luoghi d’Italia: Catania e Qualiano, Napoli e Afragola. Sempre lo stesso il copione, una giovane donna vestita di bianco, emula della protagonista del famoso film horror Samara Morgan, gira in strada di notte, spaventando gli ignari passanti.

Samara ha fatto la sua apparizione anche a Lamezia Terme, nelle scorse ore. Diverse le segnalazioni sui social con tanto di foto e video, tra l’incredulità dei residenti. In molti spaventati dalla presenza della giovane con i capelli sul viso e vestita con un abito bianco. Uno scherzo diventato virale nelle ultime settimane e che è costato caro alla sua protagonista nel napoletano.

Il fenomeno sta assumendo contorni preoccupanti, ed è diventato ben presto di tendenza anche sui social network. Basti pensare che il “Samara Challenge” sta scatenando una vera e propria ridda di commenti, segnalazioni e dibattiti.

I luoghi più isolati delle città diventano l’inedito teatro di una goliardata che però terrorizza i malcapitati passanti che la incontrano. Anche perché la “Samara”, già inquietante di per sé per via della lunga camicia da notte bianca, lancia urla disumane così come avviene anche nel film.