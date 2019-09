Sambiase, il 14 settembre il concerto di Giusy Ferreri

Ci sarà anche Giusy Ferreri nel settembre di Sambiase. La cantante, classificata al secondo posto alla prima edizione di X Factor, sabato 14 settembre salirà sul palco allestito in piazza V Dicembre, ex piazza Diaz, dalla associazione Lamezia nel Cuore. Il concerto avrà inizio alle ore 21.30.

Giusy Ferreri, che ha prestato la voce al tormentone estivo più importante del 2018, “Amore e Capoeira” (con Takagi & Ketra), si è rilanciata nel 2019 con un singolo molto apprezzato, ma diverso dal precedente: “Le cose che canto”, un brano pop energico e moderno, che racconta il trascorrere delle stagioni e il nascere delle passioni.

Ma è anche fresca del successo riscosso dalla hit “Jambo”, regina dell’estate: il brano consolida la collaborazione con il duo Takagi & Ketra che, insieme al cantante giamaicano Omi, e questa volta ci proietta in Africa. Nella lingua Swahili, infatti, Jambo signica Ciao, un saluto rivolto con il sorriso, semplice come le popolazioni africane, che non hanno bisogna di niente per essere felici.

Entrambi i brani saranno presenti, senza ombra di dubbio, anche nella scaletta chela cantante palermitana presenterà a Sambiase, insieme ai grandi classici del suo repertorio e alle sue canzoni più riuscite, come “Novembre” e “Non ti scordar mai di me”.