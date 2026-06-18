San Gregorio e re Italo, ovvero Al peggio non c’è mai fine

I dotti calabresi locali sono come i gattini maschi, i quali, quando scoprono che fuori casa ci sono le gatte, escono e non li vedi più, e diventano selvatici.

Da quando si è sparsa la voce del re Italo, questo illustre sovrano è diventato lo zimbello di tutti i grecisti e latinisti della domenica, e lo fanno girare di colle in colle e di paese in paese… per esempio, a Catanzaro; e ora scopro che stava pure sul mare di Caminia.

Guardate la foto, e leggete la didascalia. Ragazzi, al peggio non c’è mai fine! Italo abitava, o era capitato, nella grotta, e, gatto maschio pure lui, ne uscì, e, visto il mare, gridò “Italia”. Mi cadono le braccia.

Di tutte le fonti antiche su Italo e sul nome Italia (trovate un capitolo apposito), nessuna fa il benché minimo cenno alla grotta di Caminia. Di questa invece c’è un ampio apparato di pie leggende, riferite, come ho scritto ma a Stalettì se ne impipano, da tutti gli agiografi medioevali. Se non sapete che significa agiografo, come sospetto, la parola è formata dal hàghios, santo, e grafo, scrivere: sono quelli che studiano i santi. Riassunto: nella città di Neocesarea, oggi in Turchia, c’erano cinque arche di piombo con Corpi di santi: Pupieno, Luciano, Gregorio, Acacio (Agazio) e l’Apostolo san Bartolomeo. Gettate a mare da “nemici” (imprecisati) della Fede, le arche galleggiano, e, come navi, raggiungono lo Stretto, dividendosi; Agazio e Gregorio raggiungono il Golfo di Squillace; Gregorio entra nella grotta, che era abitata dal dio pagano Vulcano, o, genericamente, dal diavolo, e se ne impossessa.

Viene portato a Stalettì, e gli si erige il cenobio di San Gregorio Taumaturgo, che, sotto altra forma, c’è tuttora… eccetera. In questo racconto, che troviamo nel Leggendario, in Gregorio di Tours e vari altri agiografi, non c’è alcun cenno a nessunissimo re Italo.

A chi è venuto a mente che nella grotta abitasse, ridotto a speleota, Italo? E chi ha permesso di affiggere l’erratissimo cartello?

Ecco gli effetti funesti dell’evidenza che in Calabria non c’è l’ignoranza… all’ignoranza si rimedia, e se io non so un teorema di matematica, chiedo a fidati colleghi… no, dilaga l’anarchia culturale, e sono tutti storici e tutti filologi e tutti latinisti e grecisti, e tutti espertissimi di Feaci, di Ulisse, di Italo… e della Fata Turchina.

E chi consente lo scempio? La Regione, per esempio, la cui politica cultura è, dal 1970, di livello meno 274. Ora qualcuno eccepirà che meno 274 non esiste e il minimo è meno 273: ma questo qualcuno non conosce la Regione, che è capacissima anche del meno 548. Lo stesso per Province e Comuni. L’Università? Non pervenuta.

Ulderico Nisticò