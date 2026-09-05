San Nicola Chiaravalle Soverato in Eccellenza: l’augurio e i ricordi dell’ex biancorosso Maurizio Paparazzo

Come ex calciatore dell’US Soverato e come tifoso non posso che congratularmi con la dirigenza del San Nicola Chiaravalle Soverato per il ripescaggio nel prossimo campionato di Eccellenza.

Un ripescaggio a dir vero meritatissimo considerati i risultati conseguiti nello scorso campionato con tante vittorie e pochissime sconfitte.

La notizia della promozione in Eccellenza riveste una particolare importanza per la città e per la storia calcistica di Soverato perché nel passato il calcio ha fatto da catalizzatore delle passioni della tifoseria locale di tutti i ceti sociali e della mitopoiesi popolare di personaggi sportivi, calciatori e dirigenti, che sono rimasti nel cuore e nel ricordo indelebile del pubblico sportivo che seguiva la squadra.

“Lo sport, in questo caso il calcio”, scriveva nel 2003 l’allora Sindaco Raffaele Mancini, oggi nella dirigenza del San Nicola Chiaravalle Soverato, nella sua presentazione al libro Soverato nel pallone di Ulderico Nisticò e Tonino Fiorita, “è un fenomeno identitario, comunitario.

Le passioni, le emozioni i ricordi di una squadra sono momenti importanti intorno ai quali è cresciuta la comunità soveratese”. Vedere la maglietta a strisce verticali bianche e rosso bordeaux che indosseranno i giocatori nel campionato di Eccellenza calabrese produce una certa emozione a chi quella casacca l’ha indossata anni fa, quando il pubblico accorreva numeroso al campo da gioco o alla stadio per incitare e sostenere i propri beniamini. Il pubblico era spesso determinante con il suo tifo e il suo calore.

In bocca al lupo, dunque, alla dirigenza e alla squadra, ma il mio augurio è che il pubblico dei tifosi possa tornare allo stadio per stare vicino alla squadra e ai calciatori che scenderanno su un campo da gioco rinnovato nel suo manto erboso grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale di Soverato.

Maurizio Paparazzo