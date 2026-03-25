San Nicola Chiaravalle Soverato nella storia: Union Kroton battuta, è approdo ai quarti di finale

Vittoria storica per il San Nicola Chiaravalle Soverato under 19 che con una grande gara, si sbarazza della Union Kroton 1988 e si assicura i quarti di finale del Campionato Under 19 Regionale.
Dopo la vittoria del campionato, con il miglior attacco e la miglior difesa, i ragazzi di Mister Giovanni Malfarà erano chiamati ad una dura prova, contro la forte compagina Crotonese, vincitrice dei playoff del proprio girone, ai danni del Rocca di Neto.
Passano solo 4 minuti dall’inizio e subito la squadra di casa si fionda in avanti con Cataldo e colpisce la traversa a Parrotta battuto.
Rapido capovolgimento di fronte e su uno svarione difensivo, Ventura si trova a tu per tu con Meliti che compie un autentico miracolo ma nulla pu sulla ribattuta di Giancotti che vale l’1-0 per l’Union Kroton.
Reazione arrembante del San Nicola Chiaravalle Soverato che si fionda in avanti e trova la rete del pareggio. Infatti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, magistralmente calciato da Romeo, svetta in area il centrale di difesa Lamin Sanneh, al rientro dopo 3 mesi, e batte Parrotta sul secondo palo. Da li in poi, le due squadre provano a crearsi problemi a vicenda, ma il gioco fatica a decollare.
A quel punto ci pensa Gabriele Romeo, talento soveratese classe 2007, con il suo magico sinistro a trovare l’incrocio dei pali da 30 metri e mandare la propria squadra in vantaggio all’intervallo.
La ripresa inizia con l’Union Kroton in cerca del pari che li avrebbe portati ai tempi supplementari, ma la solida difesa locale non corre nessun rischio concreto, anzi fornisce una serie di palloni interessanti per avviare i classici contropiede che porteranno più volte Cataldo e Sanyang alla conclusione ma il bravo portiere ospite, riesce a farsi trovare pronto.
Al minuto 93’, proprio sugli sviluppi di un contropiede, ci pensa Ebrima Sanyang, con un’azione personale, a portare i locali sul 3-1 ed a chiudere una partita che certifica la presenza della squadra dei Presidenti Fera e Mancini, tra le 8 squadre under 19 più forti della Calabria, traguardo mai raggiunto dalle comunità che rappresenta l’Asd San Nicola Chiaravalle Soverato.
Formazione Scs United: Meliti, Barletta, Saidy, Sanneh (dal 15’st Facciolo), Perilli (dal 30’st Sabatino), Cissè, Monteleone, Romeo, Sanyang, Cataldo, Sinopoli (dal 10’st Iorfida Al.). Panchina: Crimeni, Marchese, Oliverio, Iozzo. Allenatore: Malfarà.
Formazione Union Kroton 1988: Parrotta, Donadio, Riganello A, Parise, Riganello M, Cosentino, Gerace, Sinopoli, Giancotti, Riilo, Ventura. Panchina: Catanzaro, Sinopoli A, Guarascio, Spina, Compagnone. Allenatore: Basile.
Marcatori: 10’ 1t Giancotti (UK) 23’ 1t Sanneh, 44’ 1t Romeo, 48’st Sanyang