San Sostene, Aloisio: “Ringrazio la comunità per il grande risultato”

“Sono fortemente commosso. Ringrazio tutta la comunità di San Sostene. Dopo tre legislature, la mia lista, nell’attuale tornata elettorale comunale, ottiene un quorum di votanti del 69,51℅, anche se era sufficiente il 40%, ed ottiene il 91,20℅ dei voti”.

“Questi dati rappresentano la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Una vittoria schiacciante che testimonia una vicinanza della popolazione senza alcun dubbio”.

“Grazie a chi, in passato ha lavorato con me nell’amministrazione, e grazie ai candidati che mi hanno accompagnato in questa campagna elettorale”.

“Nel 2001 la mia prima elezione che sanciva la prosecuzione di una storia di amore tra la mia famiglia e l’amato paese di San Sostene, ora, nel 2021, una significativa vittoria che conferma il legame profondo con la comunità sansostenese”. Lo rende noto in un comunicato il rieletto sindaco di San Sostene, Luigi Aloisio.