San Sostene – Auto contro il guardrail sulla Statale 106, un ferito

Una Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta nella tarda mattinata odierna sulla via Nazionale SS 106, nel comune di San Sostene, per un incidente stradale.

Una la vettura coinvolta, una Ford Fusion che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo contro il guardrail. Il solo conducente a bordo, un uomo di 61 anni ha riportato ferite lievi.

Il 61enne preso in cura dal personale sanitario del Suem118, è stato trasportato presso la struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e controlli.

L’ intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale. Presenti anche i carabinieri sul posto per quanto di competenza. Si sono verificati anche disagi per la viabilità.