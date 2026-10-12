​San Sostene, controlli sulla rete idrica: possibili sospensioni del servizio nella zona sotto la ferrovia

Interventi di verifica in vista per la rete idrica del territorio comunale di San Sostene. Con un avviso rivolto alla cittadinanza emanato dall’Ufficio del Sindaco, l’Avv. Luigi Aloisio ha reso noto che nella giornata di martedì 13 Ottobre 2026 verranno effettuati dei lavori di controllo per garantire il corretto funzionamento dell’infrastruttura.
Le operazioni prenderanno il via a partire dalle ore 08:00 e si protrarranno fino al termine delle verifiche necessarie.
Le zone interessate e i potenziali disagi
Per consentire ai tecnici di operare in totale sicurezza, l’amministrazione comunale informa che potrà rendersi necessaria la temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile.
Il potenziale disservizio riguarderà nello specifico la popolazione e le attività situate nella zona al di sotto della linea ferroviaria.
L’obiettivo degli interventi
L’amministrazione precisa che i controlli mirano a verificare la piena efficienza della rete idrica e a prevenire futuri guasti o malfunzionamenti più gravi. Gli interventi si svolgeranno nel più breve tempo possibile per ridurre al minimo i disagi per i residenti.
”Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la comprensione”, conclude la nota firmata dal primo cittadino.
Si invitano i residenti dell’area interessata ad approvvigionarsi preventivamente delle scorte d’acqua necessarie per la mattinata.