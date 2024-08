San Sostene: Grande successo per il 1° Festival Letterario Nazionale “Virginia Cundari” e la Festa delle Radici

Giorno 9 agosto 2024 si è tenuto nello splendido borgo di San Sostene il 1° Festival Letterario Nazionale “Virginia Cundari” organizzato dalla Pro Loco assieme all’amministrazione comunale.

L’intento del Festival è stato quello di valorizzare l’arte in tutte le sue forme rappresentative, garantendo la piena libertà stilistica e tecnica dei partecipanti e contestualmente onorare la memoria

di Virginia Cundari, donna simbolo dell’emancipazione femminile, maestra sansostenese e tra le prime sindache del Meridione.

La manifestazione ha previsto 5 sezioni per le quali i partecipanti potevano iscriversi e la giuria composta da importanti personalità del mondo culturale, dopo un’attenta valutazione, ha individuato i vincitori di ciascuna categoria e nello specifico: per la Sezione A – Racconto Inedito il 1° posto è stato assegnato a Francesca Romeo con “La mia prima monetina”, il 2° posto a Maria Rosaria Guerra con “Campo dè Fiori” ed il 3° posto ad Antonio Franzé con “Crono fra sogno e fantasia”.

Per la Sezione B – Poesia Inedita la giuria ha riconosciuto il 1° posto a Giuseppe Carchidi con

“Cammino cammino”, il 2° posto a Maria Caterina Nesticò con “Chissà un giorno” ed il 3° posto a Rossana Barbuto con “Emozioni”.

Nella Sezione C – Opera Pittorica, il 1° posto è andato a Luciano Puzzo con l’opera “Donna in tutte le lingue”, il 2° posto a Vincenzo Larocca con il dipinto “Ombra di guerra” e il 3° posto a Su Guillory con “Divinità Magna Graecia”.

Per la Sezione D – Fotografia, al 1° posto si è classificata Barbara Francini con la fotografia

intitolata “Mani di mamma”, il 2° posto è andato a Maria Giovanna Quaranta con “Elisir di lunga

vita” ed al 3° posto si è classificata Carmen Caporale con la sua fotografia “Magico tramonto”.

Infine, nella Sezione E – Componimento inedito (rivolto agli alunni delle Scuole Medie), il 1° posto è stato riconosciuto a Samuele Scicchitani con l’elaborato “Incontro col brigante Momo”, il 2° posto a Gregory Macrina con “La mia nuova vita” ed il 3° posto a Giuseppina Viscomi con il componimento intitolato “Claudì Timitì un ragazzo particolare”.

Il Festival si è svolto nell’ambito della Festa delle Radici organizzata dalla stessa Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Culturale Sansostenesi e Simpatizzanti, durante la quale si è esibito il gruppo di artisti “Centu Strati”.

Un fiume di pubblico attento alle note e ai testi coinvolgenti degli artisti, che anche a San Sostene Superiore hanno ricevuto l’abbraccio dei presenti e il plauso della critica.

Un particolare coinvolgimento del pubblico locale vi è stato durante la presentazione della canzone, accompagnata dal videoclip,

dedicata al Brigante Momo, personaggio entrato ormai nella tradizione e storia del paese.

Il Sindaco di San Sostene Avv. Luigi Aloisio durante la serata ha ricevuto l’onoreficenza “Uomo d’Armi d’Onore” assegnata dall’Ordine Militare Crociato Hospitaliere come segno di stima per il valore nelle scienze giuridiche e negli ambiti storici, artistici e culturali. È stato anche consegnato un riconoscimento alla memoria di Virginia Cundari.

Aloisio, oltre che ringraziare per questo importante riconoscimento, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la riuscita dell’evento ricco di contenuti importanti che aveva l’intento di attraversare il cuore del

pubblico.

Continua Aloisio “tantissime persone sono venute da lontano, è stato un successo che porteremo nei nostri cuori. Il video finale sul Brigante Momo è stato effettivamente spettacolare.

Grazie alla Pro Loco, alla giuria del 1° Festival Virginia Cundari, agli artisti che si sono esibiti, ai concorrenti, all’Associazione Culturale Sansostenesi e Simpatizzanti e a tutti coloro che sono rimasti con noi in una serata indimenticabile”.