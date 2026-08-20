San Sostene in festa: tra i ritmi dei Sonuanticu, fuochi d’artificio e i sapori autentici della tradizione

Un appuntamento imperdibile all’insegna della musica, del folklore e della buona cucina tradizionale animerà questa sera Piazza Padre Pio a Marina di San Sostene. L’evento, promosso dalla Pro Loco San Sostene APS, si preannuncia come una vera e propria celebrazione dei prodotti tipici e dell’identità calabrese.
I sapori del territorio: il menu della locanda
A fare da protagonista culinario della serata saranno due primi piatti d’eccellenza, pensati per far riscoprire i sapori autentici del territorio:
Casarecce alla Sansostara: una ricetta ricca e decisa, preparata con ’nduja, melanzane e una spolverata di ricotta salata.
Casarecce del Brigante Momo: un piatto dal carattere unico, a base di fiocchi di pomodoro Piccadilly, acciughe e uno speciale pane tostato alla sansostara (mollica di pane, olive, pomodori secchi e mentuccia).
La locanda enogastronomica aprirà i battenti per accogliere residenti e turisti, offrendo un’esperienza culinaria già ampiamente apprezzata nelle precedenti edizioni.
Musica folk e spettacolo pirotecnico a mezzanotte
La colonna sonora della serata sarà affidata alle note coinvolgenti dei Sonuanticu, pronti a far ballare la piazza con i ritmi travolgenti della musica popolare calabrese, tra tarantelle e canti della tradizione.
A coronare la notte di festa, allo scoccare della mezzanotte, ci sarà un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio offerto da DUEENNE dei Fratelli Notaro, a cui va il sentito ringraziamento degli organizzatori per il supporto alla manifestazione.
L’invito della Pro Loco è aperto a tutti: una serata pensata per stare insieme, ballare, divertirsi e degustare le eccellenze gastronomiche locali sotto le stelle di Marina di San Sostene.