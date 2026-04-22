​San Sostene Marina si prepara alla “Festa della Birra”: due giorni di musica, gastronomia e folklore

Il lungomare calabrese si tinge di festa. Il Comune di San Sostene, in collaborazione con la Pro Loco locale, ha ufficialmente annunciato il ritorno della “Festa della Birra”, una due giorni dedicata alla convivialità e alle tradizioni che animerà San Sostene Marina il 24 e 25 aprile.

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L’evento promette di essere un richiamo non solo per i residenti, ma per l’intero comprensorio, grazie a un programma che unisce sapori decisi e i ritmi trascinanti della musica popolare calabrese.

​Un programma tra musica e tradizione

​Le serate entreranno nel vivo a partire dalle ore 21:30, con due ospiti d’eccezione che rappresentano l’eccellenza del folk regionale:

Venerdì 24 Aprile: Salirà sul palco Cosimo Papandrea con il suo “Stilla Chijara Tour 2026”, portando l’energia della sua musica d’autore e del suo inseparabile organetto.

​Sabato 25 Aprile: Sarà la volta di Ciccio Nucera e la sua band. Con lo slogan “La Tarantella crea dipendenza”, l’artista reggino promette di trasformare la piazza in un grande ballo a cielo aperto.

Gastronomia e intrattenimento per tutti

​Non solo musica: il cuore pulsante dell’evento saranno gli stand gastronomici, operativi già dalle ore 19:00. L’offerta culinaria punta sui classici delle feste di piazza: panini con salsiccia o wurstel, patatine fritte e le immancabili zeppole.

Il tutto sarà accompagnato da un’ampia selezione di bevande e, naturalmente, dalla protagonista della manifestazione: la birra alla spina.

​L’organizzazione ha pensato anche alle famiglie. Oltre agli stand di vari prodotti artigianali e locali, saranno allestite delle giostrine per bambini, rendendo la manifestazione un appuntamento adatto a ogni fascia d’età.