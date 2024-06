San Sostene – Sabato 22 giugno un importante convegno sull’energia rinnovabile

In Marina di San Sostene, sabato 22 giugno 2024 alle ore 17:00, presso la sala polifunzionale della scuola secondaria di primo grado in via Gentile, si terrà il convegno intitolato “L’energia rinnovabile contro i cambiamenti climatici”.

Si tratta di un evento organizzato dal Comune di San Sostene in collaborazione con il Lions Club Rupe Ventosa di Catanzaro, la Camera Forense Ambientale di Roma e la Pro Loco di San Sostene, durante il quale è previsto l’intervento di importanti relatori esperti in materia ambientale e programmazione energetica nonché di esponenti della politica regionale. Porgeranno i saluti e le conclusioni esponenti di rilievo del Lions Clubs International.

Il sindaco di San Sostene Avv. Luigi Aloisio ha voluto sottolineare la rilevanza di questo convegno al fine di creare un dibattito costruttivo ed una informazione corretta per sensibilizzare maggiormente le persone sulla necessità di salvaguardare l’ambiente.

I cambiamenti climatici – continua Aloisio – condizionano in maniera evidente le nostre vite ed è importante porre in essere tutte le azioni possibili affinché l’inquinamento causato dall’uomo si riduca drasticamente. Questo evento conclude una serie di iniziative che rientrano nel progetto finanziato alla Pro Loco dal gruppo Renantis, che gestisce il parco eolico di San Sostene.