San Sostene si prepara a celebrare San Rocco con una ricca settimana di eventi religiosi e civili

La comunità di San Sostene Borgo si appresta a vivere giorni di festa e devozione in onore di San Rocco, con un programma di celebrazioni che si estenderà dal 6 al 16 agosto.

La Parrocchia Santa Maria del Monte ha organizzato un calendario denso di appuntamenti, che combinano la tradizione religiosa con momenti di svago e intrattenimento per tutti i cittadini.

Il programma religioso, già avviato con la novena, culminerà con la solennità di San Rocco il 16 agosto.

Particolarmente sentiti saranno i momenti dedicati alla preghiera per le famiglie, le vocazioni e per tutti i defunti, con Sante Messe e altre celebrazioni quotidiane. Il giorno 15 agosto, la comunità celebrerà anche la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.

Il cartellone degli eventi civili prenderà il via il 14 agosto con la “San Sostene Racconta: Rocco di Montpellier”, una serata dedicata a video, miracoli e festeggiamenti del santo pellegrino.

La musica sarà protagonista delle serate successive: il 15 agosto, la celebre band Capofortuna proporrà un tributo a Rino Gaetano.

Il 16 agosto sarà invece la volta di Peppe Papone che, con il suo “Canta il Sud 2.0”, intratterrà il pubblico. Il 16 agosto alle 22:00, l’orchestra spettacolo “SS. Salvatore” si esibirà con l’accompagnamento del concerto bandistico “La Fanfara di Mastro Peppe Ranieri”.

Il parroco, Sac. Vincenzo Bruno Schiavello, invita la comunità a partecipare con gioia e devozione, per vivere intensamente questi giorni di festa, rinnovando la propria fede e il senso di appartenenza alla comunità.