​San Sostene si prepara ad “Aspettando San Martino 2026”: una giornata tra gusto, musica e divertimento per grandi e piccini

Tradizione, sapori locali e grande festa comunitaria: sono questi gli ingredienti principali dell’evento “Aspettando San Martino 2026”, in programma per domenica 25 ottobre 2026 nella suggestiva cornice di Piazza Padre Pio a Marina di San Sostene.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio della Pro Loco San Sostene APS, della Regione Calabria (Calabria Straordinaria) e del PAC (Piano Azione Coesione), si propone di riunire la comunità locale e i visitatori in una giornata ricca di attrazioni, enogastronomia e intrattenimento.

​Il pomeriggio dedicato ai più piccoli: “La Combriccola dell’Allegria”

​I festeggiamenti prenderanno il via nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, con uno spazio interamente riservato ai bambini e alle famiglie. La grande festa infantile, denominata “La Combriccola dell’Allegria”, trasformerà la piazza in un parco giochi a cielo aperto grazie a:

​Gonfiabili e attrazioni divertenti;

​Animazione, laboratori creativi e il servizio truccabimbi;

Dolci sorprese per tutti con zucchero filato, pop-corn e tante altre attività coinvolgenti.

​Gastronomia e musica dal vivo per la serata

​A partire dalle ore 21:00, l’atmosfera si scalderà con l’appuntamento musicale della serata: il concerto live dei “Gioia Popolare”. Il gruppo promette di far ballare e cantare il pubblico a ritmo di musica popolare e festosa, all’insegna dello slogan “…e il ritmo continua!”.

L’esperienza sarà accompagnata dagli immancabili stand enogastronomici, pensati per valorizzare i sapori della tradizione.

Nel corso dell’evento si potranno degustare:

​Ottimi panini imbottiti e patatine fritte;

​Calici di ottimo vino locale;

​Tante altre prelibatezze culinarie preparate per l’occasione.

Info e appuntamento

​L’appuntamento è quindi fissato per domenica 25 ottobre 2026 in Piazza Padre Pio a Marina di San Sostene. Gli organizzatori invitano la cittadinanza e i turisti a partecipare numerosi per vivere insieme una giornata all’insegna della musica, del buon cibo, delle tradizioni e del divertimento condiviso.