San Sostene si rimbocca le maniche: una giornata ecologica per curare le ferite del ciclone Harry

Le immagini della furia del ciclone Harry sono ancora impresse negli occhi dei residenti, ma oggi la comunità di San Sostene è pronta a voltare pagina con un gesto concreto di amore per il proprio territorio.

Il Comune, in stretta collaborazione con la Pro Loco locale, ha lanciato un appello a tutti i cittadini: una mattinata dedicata alla raccolta della plastica e dei detriti trasportati dalle mareggiate sulle nostre spiagge.

​L’appuntamento: domenica 15 febbraio

​L’invito è rivolto a tutti i “volenterosi” — giovani, famiglie e associazioni — che vogliano dedicare appena due ore del proprio tempo per restituire bellezza al litorale. L’appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio 2026, alle ore 9:30, sul lungomare di San Sostene. Il punto di ritrovo sarà presso la Nautica Spinella.

​Un’organizzazione semplice e partecipata

​Non è necessario portare attrezzatura particolare: l’organizzazione ha previsto tutto. All’arrivo, i volontari riceveranno le buste necessarie per differenziare e collocare il materiale raccolto lungo la costa.

​”Passeggeremo insieme per un fine giusto e pregevole”, spiegano i promotori dell’iniziativa. L’idea è quella di trasformare una necessità ambientale in un momento di aggregazione sociale, dove il senso civico diventa il motore per riparare i danni causati dal maltempo.

​Perché partecipare?

​Oltre alla pulizia estetica della spiaggia, l’iniziativa mira a prevenire che la plastica accumulata torni in mare, danneggiando l’ecosistema marino già messo a dura prova dalle recenti perturbazioni. È un’occasione per riappropriarsi degli spazi pubblici e dimostrare che, dopo la tempesta, la comunità di San Sostene sa rialzarsi partendo dalla cura dell’ambiente.

​In sintesi:

​Cosa: Raccolta della plastica post-ciclone Harry.

​Dove: Lungomare di San Sostene (ritrovo Nautica Spinella).

​Quando: Domenica 15 febbraio 2026, ore 9:30.

​Durata: Circa due ore.