​San Vito sullo Ionio: al via i cantieri per la storica riconnessione tra Minà e Area Melia

Una ferita aperta dal 2018 sta finalmente per essere rimarginata. L’amministrazione comunale di San Vito sullo Ionio ha ufficialmente annunciato l’avvio dei lavori per il completamento della strada di collegamento tra Località Minà e Località Area Melia.

L’infrastruttura era rimasta interrotta a seguito dei devastanti eventi alluvionali di sei anni fa, che avevano compromesso la viabilità interna e isolato un’arteria fondamentale per il territorio.

La fine di un’attesa lunga sei anni

​Il cantiere rappresenta molto più di una semplice opera pubblica: è il tassello finale di un complesso iter burocratico e tecnico iniziato all’indomani dell’emergenza.

Per l’amministrazione comunale, questo traguardo è il “naturale coronamento” di un impegno costante volto a ripristinare la piena sicurezza del suolo e la mobilità dei cittadini.

Il commento dell’Amministrazione

​In una nota diffusa ai cittadini, il Comune ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come il risultato non sia frutto del caso, ma di una strategia ben precisa:

​”È la dimostrazione che una programmazione lungimirante e una gestione oculata delle risorse portano benefici tangibili alla comunità, consolidando quel modello di buona amministrazione che abbiamo costruito giorno dopo giorno.”

I punti chiave dell’intervento

​L’opera mira a garantire:

​Sicurezza strutturale: Ripristino dei tratti erosi e consolidamento del terreno.

​Riconnessione territoriale: Fine dei disagi per i residenti e le attività delle località Minà e Area Melia.

​Valorizzazione del patrimonio: Una rete viaria efficiente come base per lo sviluppo locale.

Con l’apertura di questo cantiere, San Vito sullo Ionio chiude definitivamente il capitolo dell’emergenza 2018, puntando a una gestione del territorio che faccia della prevenzione e della concretezza i propri pilastri fondamentali.