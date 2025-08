San Vito sullo Ionio, caso tirocinanti: “Nessuna stabilizzazione”

I consiglieri Savari e Montisano: “Increduli e delusi”

“Dal Comune di San Vito sullo Ionio, nessuna adesione alla stabilizzazione dei TIS: una scelta che lascia l’amaro in bocca. La minoranza insorge!”. Lo scrivono, in una nota, i consiglieri comunali di minoranza Sergio Montisano e Francesca Savari.

“Con la chiusura della piattaforma regionale per la stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS) – sottolinea il documento – si apre una nuova ferita nel mondo del precariato calabrese. Tra gli enti che non hanno aderito al programma di stabilizzazione promosso dalla Regione Calabria spicca il Comune di San Vito sullo Ionio, una decisione che ha lasciato increduli e delusi i lavoratori coinvolti e la comunità locale”.

“Da anni – spiegano Savari e Montisano – i TIS prestano servizio presso enti pubblici calabresi svolgendo funzioni essenziali per l’amministrazione, pur rimanendo privi di tutele contrattuali, diritti previdenziali e prospettive di stabilità. L’iniziativa regionale, che prevedeva incentivi economici fino a ben quattro annualità pari a 54.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato, avrebbe rappresentato un’opportunità concreta per regolarizzare finalmente questa condizione di storica precarietà. A San Vito sullo Ionio, però, il silenzio dell’amministrazione comunale è diventato una risposta definitiva: il Comune non ha presentato alcuna manifestazione di interesse, condannando così i tirocinanti che vi prestavano servizio a un futuro incerto e privo di riconoscimento”.

“Non si chiedevano favoritismi, ma solo il diritto a un lavoro stabile, dopo anni di impegno nei servizi comunali. Il Comune conosceva perfettamente il loro ruolo. Restare fuori dalla stabilizzazione è un affronto alla loro dignità”, affermano Sergio Montisano e Francesca Savari.

“La mancata adesione – prosegue la nota stampa – appare ancor più grave alla luce della crisi occupazionale che colpisce le aree interne della Calabria, dove ogni posto di lavoro perso è una sconfitta sociale. Il rischio concreto è che questa scelta aggravi ulteriormente la precaria situazione in cui versa il comune di San Vito. E’ ormai passato un quinquennio dalle elezioni dell’attuale e fallimentare amministrazione Tino, nessuna soluzione è stata mai trovata ai problemi che lacerano il nostro Comune, nessuna proposta della minoranza è stata mai accettata, nessuno spunto costruttivo presentato in sede di consiglio comunale è stato mai valutato”.

Infine, le domande: “Altri Comuni limitrofi – anche più piccoli o con bilanci simili – hanno trovato modalità per aderire alla misura. Cosa ha impedito a San Vito sullo Ionio di fare lo stesso? Mancanza di volontà politica? Disinteresse? O peggio ancora, miopia amministrativa? È giunto il momento di chiedere conto pubblicamente di questa scelta. I cittadini hanno diritto a sapere perché il loro Comune ha deciso di voltare le spalle a lavoratori storici e a una misura regionale che avrebbe alleggerito persino i costi per l’ente, grazie al sostegno finanziario previsto. In un momento in cui si parla di rilancio del Sud, coesione territoriale e giustizia sociale, non aderire alla stabilizzazione dei TIS rappresenta una sconfitta politica e umana, di cui qualcuno dovrà assumersi la responsabilità”.