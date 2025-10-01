San Vito sullo Ionio, la denuncia: “Survia e Briga impraticabili”

Le minoranze attaccano: “Strade dimenticate, cittadini a rischio”

È la voce delle minoranze consiliari di San Vito sullo Ionio a portare in primo piano “il degrado delle strade in località Survia e Briga”. Due vie fondamentali per residenti e proprietari terrieri che da anni – denunciano le opposizioni – versano in condizioni “indecorose e pericolose”.

“Carreggiate costellate di buche, transito quasi impossibile per le auto e rischi crescenti soprattutto in caso di pioggia”: questo lo scenario descritto dalle opposizioni, che parlano di un “problema cronico, trascurato dall’amministrazione”.

La contestazione si fa più accesa alla luce del recente finanziamento ottenuto dal Comune, indirizzato però – sottolineano le minoranze – alla strada che da un deposito autobus conduce a località Minà, “una via che non presenta le stesse urgenze di Survia e Briga”.

Da qui la richiesta pressante: “Serve un intervento immediato e concreto. I cittadini hanno diritto a infrastrutture sicure e dignitose. Non è accettabile che intere zone del territorio continuino a essere dimenticate”.