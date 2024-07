San Vito sullo Ionio ospita il prof. Francesco Pungitore per un dibattito sull’IA

Il 29 luglio appuntamento ai “Casali di Postaglianadi”. Parteciperanno alla discussione i dirigenti scolastici Fabio Guarna, Maria Luisa Lagani e Vito Sanzo e il docente di Filosofia Pino Vitaliano

Il 29 luglio, alle ore 18, nella suggestiva cornice dei “Casali di Postaglianadi” a San Vito sullo Ionio, si terrà un incontro di grande rilevanza intellettuale e pratica dal titolo “Intelligenza Artificiale: la rivoluzione”.

Il prof. Francesco Pungitore, esperto di intelligenza artificiale, docente di Filosofia e autore di “Metafisica dell’intelligenza artificiale” e “Decoding AI”, sarà il relatore principale.

Pungitore, che ricopre anche il ruolo di direttore tecnico dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, focalizzerà il suo intervento sulla necessità di un approccio fenomenologico all’IA.

Questo metodo mira a mettere tra parentesi pregiudizi positivi o negativi, analizzando questa tecnologia così com’è, in modo critico ma con un orientamento etico. Durante il suo intervento, Pungitore offrirà anche un taglio pratico sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella scuola e nella didattica, spiegando come questa possa essere integrata efficacemente nei processi educativi.

Alla discussione parteciperanno tre dirigenti scolastici, Fabio Guarna, Maria Luisa Lagani e Vito Sanzo, che porteranno le loro esperienze e riflessioni sull’implementazione dell’IA nei contesti scolastici. Il docente Pino Vitaliano contribuirà con la sua prospettiva filosofica e critica.

A introdurre i lavori sarà la giornalista Vittoria Camobreco che guiderà la serata verso una riflessione profonda e stimolante su una delle tecnologie più rivoluzionarie del nostro tempo.

L’evento sarà seguito da una degustazione di prodotti tipici offerti dall’azienda agricola ospitante, condotta dal giovane imprenditore Roberto Galati, un’occasione per godere delle eccellenze del territorio in un’atmosfera conviviale.

L’appuntamento è fissato per le ore 18, e si preannuncia come un’importante occasione per discutere e confrontarsi sull’intelligenza artificiale, le sue applicazioni e le implicazioni etiche che comporta.