Sancita definitivamente la regolarità delle elezioni comunali di Simbario

È stata definitivamente sancita la regolarità dell’esito delle elezioni comunali tenutesi nel Comune di Simbario a giugno 2024.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 275/2026, ha rigettato il ricorso per revocazione proposto da Raffaele Versace, accogliendo le tesi sostenute, per il Comune di Simbario, dall’avvocato Giuseppe Pitaro e, per gli amministratori dell’ente, dall’avvocato Gaetano Liperoti.

Soddisfazione viene espressa dagli avvocati Pitaro e Liperoti in quanto la sentenza del Consiglio di Stato afferma il principio per cui la revocazione può essere proposta soltanto in presenza di un errore di fatto, nelle circostanze tassativamente previste dall’art. 395 del codice di procedura civile, e non per denunciare errori di diritto già vagliati e ritenuti insussistenti dallo stesso Consiglio di Stato.

All’esito del contenzioso elettorale, e per effetto di alcuni voti dichiarati nulli dal Consiglio di Stato, era stato sancito il definitivo risultato di 300 voti per la lista “CambiAmo Simbario” del sindaco eletto Gennaro Crispo contro 292 voti per la lista “Un’altra idea per Simbario” guidata da Raffaele Versace.

Con la sentenza pubblicata in data odierna, il Consiglio di Stato ha stabilito che non possono neppure essere attribuiti alla lista ricorrente i 5 voti invalidi sottratti alla lista vincitrice, trattandosi di voti già dichiarati nulli per ragioni attinenti alle modalità di espressione del c.d. “voto assistito” che, in quanto tali, non possono essere attribuiti a nessuna lista.

Si tratta di un importante risultato, che restituisce serenità alla comunità di Simbario, guidata dal sindaco Gennaro Crispo, perché afferma in modo definitivo e inoppugnabile che la consultazione elettorale si è svolta regolarmente e che il Consiglio comunale attualmente in carica è rappresentativo della volontà popolare.