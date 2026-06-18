Sanità a Chiaravalle, attivato l’Ospedale di Comunità. Il Consigliere e capogruppo di Uniti per Unire: «Impegno mantenuto nonostante l’inerzia dell’Amministrazione a guida Donato»

Con la Deliberazione n. 800 del 17 giugno 2026, il Commissario Straordinario dell’ASP di Catanzaro ha ufficializzato l’attivazione dell’Ospedale di Comunità di Chiaravalle Centrale, che entrerà in funzione il prossimo 20 giugno presso la Casa della Salute cittadina.

L’avvio della struttura rappresenta una notizia di notevole importanza per il territorio e costituisce la conferma di quanto sostenuto e sollecitato nei mesi scorsi dal sottoscritto, nella qualità di Consigliere Comunale del Gruppo Politico “Uniti per Unire”, attraverso interventi pubblici, prese di posizione istituzionali e una costante attività di sensibilizzazione sul tema della sanità territoriale. Quando altri tacevano, noi informavamo i cittadini!!!

Già nel mese di aprile avevo pubblicamente richiamato l’attenzione sull’importanza strategica dell’Ospedale di Comunità, evidenziando come fossero in corso le procedure per la sua attivazione e sollecitando l’Amministrazione comunale a svolgere un ruolo più incisivo nei confronti degli enti competenti.

A fronte di tali sollecitazioni, si è registrato un sostanziale silenzio da parte dell’Amministrazione cittadina, che ha scelto di non intervenire pubblicamente su una questione fondamentale per il futuro dei servizi sanitari locali.

Oggi, alla luce degli atti ufficiali, appare evidente come quelle preoccupazioni e quelle richieste fossero fondate e meritevoli di maggiore attenzione.

I fatti confermano quanto avevamo anticipato.

Nelle mie dichiarazioni pubbliche avevo illustrato con chiarezza le caratteristiche del progetto: posti letto destinati alle cure intermedie, assistenza per pazienti fragili e cronici in fase di dimissione protetta, permanenze limitate nel tempo e una presa in carico multidisciplinare garantita da medici, infermieri e operatori socio-sanitari.

La deliberazione dell’ASP conferma oggi integralmente quell’impostazione, prevedendo inoltre una dotazione di 20 posti letto che rafforzerà significativamente la capacità di risposta del territorio. L’Ospedale di Comunità rappresenta uno degli strumenti più innovativi introdotti dalla riforma della sanità territoriale.

Non sostituisce gli ospedali per acuti, ma colma un vuoto assistenziale che per troppo tempo ha penalizzato i cittadini, soprattutto le fasce più fragili della popolazione.

L’integrazione con la Centrale Operativa Territoriale, il coinvolgimento della medicina di famiglia e le risorse provenienti dal PNRR consentiranno di offrire servizi più vicini ai bisogni delle persone, riducendo ricoveri impropri e disagi per le famiglie.

Un risultato importante per il territorio, ma anche una conferma del valore dell’opposizione e del lavoro svolto in questi anni nel portare costantemente all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni le problematiche della Casa della Salute di Chiaravalle Centrale.

L’attivazione dell’Ospedale di Comunità è innanzitutto una vittoria per i cittadini di Chiaravalle Centrale e dell’intero comprensorio delle Serre. È però anche la dimostrazione che un’opposizione attenta, competente e presente sul territorio può svolgere un ruolo determinante nel tenere alta l’attenzione sui temi che contano davvero.

Continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione della struttura, vigilando affinché essa venga pienamente valorizzata, dotata delle necessarie risorse umane e organizzative e messa nelle condizioni di offrire servizi efficienti e di qualità.

La politica è credibile quando riesce a trasformare gli impegni assunti in risultati concreti.

Avv. Vito Maida

Consigliere Comunale

Gruppo Politico “Uniti per Unire”