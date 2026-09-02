Sanità a Soverato: nessun allarmismo, ma confronto, sinergia e soluzioni concrete

In relazione alle recenti criticità evidenziate presso l’U.O.C. di Chirurgia dell’Ospedale di Soverato, desidero esprimere, anche a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità, un sentito ringraziamento al Generale Antonio Battistini, Commissario Straordinario dell’ASP di Catanzaro, per la disponibilità, la tempestività e l’attenzione dimostrate nei confronti del nostro territorio.

A seguito del confronto avuto e in raccordo con il Sindaco di Soverato, è stata concordata per domani mattina una visita presso il reparto di Chirurgia.

È importante precisare che tale sopralluogo era già stato concordato prima della pubblicazione delle dichiarazioni del consigliere regionale Ernesto Alecci e nasce dal confronto istituzionale avviato per affrontare concretamente la situazione.

Crediamo che questo sia il modo corretto di affrontare le difficoltà: confrontarsi, andare sul posto, ascoltare chi lavora quotidianamente nei reparti e costruire insieme le soluzioni, attraverso una sinergia concreta tra Amministrazione comunale, Regione Calabria, ASP e operatori sanitari.

La sanità è un tema troppo importante per essere trasformato in occasione di allarmismo o di scontro politico. Le criticità devono essere segnalate e affrontate, ma senza creare paure ingiustificate nei cittadini o alimentare sfiducia nei confronti delle strutture e degli operatori che ogni giorno garantiscono l’assistenza.

Serve invece lavorare con serietà, responsabilità e spirito istituzionale.

​Ed è altrettanto importante dare conto anche dei risultati positivi, è importante sottolineare anche il lavoro che si sta portando avanti sul territorio per garantire i servizi sanitari di prossimità.

Per quanto riguarda la Guardia Medica, grazie all’azione dell’ASP e al supporto della Regione, nel mese di agosto è stata garantita una copertura che si avvicina al 100%, un risultato significativo che dimostra come, quando le istituzioni collaborano e intervengono con tempestività, sia possibile dare risposte concrete ai cittadini.

​È doveroso, infatti, ricordare che negli ultimi mesi sono stati numerosi gli articoli e gli interventi che hanno evidenziato l’attività svolta dai reparti dell’Ospedale di Soverato e il numero e la qualità delle prestazioni sanitarie garantite ai cittadini, nonostante le difficoltà organizzative e la carenza di personale.

​Questi risultati non devono essere ignorati. Sono il frutto della professionalità e dell’impegno quotidiano di medici, infermieri, operatori sanitari e di tutti coloro che, spesso in condizioni non semplici, continuano a garantire assistenza alla nostra comunità.

​Questo non significa negare le criticità, ma affrontarle con equilibrio, evitando di esasperarle e lavorando affinché possano essere risolte.

​La disponibilità dimostrata dal Generale Battistini rappresenta un segnale importante di attenzione verso Soverato. La visita di domani sarà quindi un ulteriore momento di confronto diretto, con l’obiettivo di comprendere le esigenze del reparto e individuare le risposte necessarie.

​Come Amministrazione comunale continueremo a fare la nostra parte, mantenendo aperto il dialogo con la Regione e con l’ASP e rappresentando con determinazione le esigenze della nostra comunità.

​Nessun allarmismo, nessuna strumentalizzazione: confronto, sinergia e soluzioni concrete.

​Perché sulla sanità non servono polemiche, ma istituzioni capaci di lavorare insieme nell’interesse dei cittadini.

​Assessore Giusy Altamura