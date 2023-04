Sanità, attivo in Calabria un portale web per raccogliere criticità e suggerimenti

La Regione Calabria ha attivato il portale web: www.sanibook.it dedicato alle segnalazioni, da parte dei cittadini sull’organizzazione dei servizi sanitari nelle strutture territoriali. L’iniziativa è del presidente della giunta, Roberto Occhiuto, che ha proposto e fatto approvare dall’esecutivo l’avvio del servizio.

“Ricevo decine di e-mail ogni giorno da parte di cittadini calabresi giustamente indignati per l’esperienza che fanno nella sanità calabrese, distrutta da 12 anni di commissariamento”.

Così in un video postato su Facebook Occhiuto che evidenzia come “molte di queste e-mail non si riferiscono a problemi legati al fatto che mancano i medici, a problemi strutturali, ma molte raccontano di episodi che si potrebbero risolvere semplicemente se si mettessero in campo soluzioni organizzative e se chi lavora negli ospedali, fosse più gentile e disponibile nei confronti delle persone che riceve”.

“Dopo aver selezionato diversi giovani e meno giovani come rilevatori – afferma – mi sono reso conto che occorreva qualcosa in più, quindi abbiamo approvato l’attivazione di un portale: sanibook.it, per raccogliere le impressioni, le lamentele dei calabresi nelle loro esperienze quotidiane sulla sanità”.

“Ogni cittadino – evidenzia Occhiuto – potrà scrivere in relazione alla struttura sanitaria dove si è recato, potendo inviare anche video, e raccontarci le piccole cose che potrebbero essere risolte con un po’ di cura da parte dei commissari, dei direttori generali, ma anche – conclude – da parte del personale che lavora nelle aziende sanitarie”.