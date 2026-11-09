Sanità calabrese, Bruno (Tridico Presidente): «A gonfie vele solo liste d’attesa e migrazione sanitaria. Servono risposte, non poltrone»

«Le analisi scientifiche, i dati ufficiali e le valutazioni degli esperti descrivono una situazione drammatica della sanità calabrese, mentre il presidente Roberto Occhiuto continua a raccontare che tutto vada a gonfie vele. Ma a crescere sono soltanto l’emigrazione sanitaria, le liste d’attesa e il numero di cittadini costretti a rinunciare alle cure».

È quanto afferma il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, che interviene sulle condizioni del Servizio sanitario regionale, richiamando le recenti analisi del professor Domenico Cersosimo dell’Università della Calabria, che attraverso una impressionante quantità di numeri ha descritto la gravità della situazione, e quelle della Fondazione GIMBE, che, con un approccio differente ma con lo stesso rigore scientifico, ha confermato come la Calabria sia l’ultima regione per la sanità.

«A queste valutazioni – prosegue Bruno – si aggiungono le considerazioni di Ivan Cavicchi, autorevolissimo opinionista di sanità, che durante recentissime lezioni all’Ordine dei Medici di Catanzaro ha sostenuto come, nelle attuali condizioni della sanità calabrese, sia persino difficile ricordare l’esistenza dell’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Anche i dati del Tavolo di monitoraggio confermano un quadro di estrema gravità: al di là della revoca politica del commissariamento, continuano infatti a permanere il Piano di rientro e i relativi vincoli».

«In queste condizioni, il Governo Meloni si limita a prevedere risorse che bastano sì e no a sostenere i rinnovi contrattuali. Praticamente tutte le Regioni sono insorte, con maggiore vigore proprio quelle amministrate dal centrodestra, denunciando il venir meno delle aspettative riposte nella manovra, sostanzialmente sostenute anche dal ministro della Salute. L’unico a rimanere silenzioso è Occhiuto, rinchiuso nella sua torre eburnea, impegnato a celebrare la propria gestione della sanità, prima da commissario e poi da presidente e assessore, mentre le sue principali attività sembrano dedicate al proliferare di inutili e costose poltrone necessarie a garantire l’equilibrio del suo sistema di potere».

Bruno richiama quindi le principali criticità che, a suo giudizio, continuano ad aggravarsi: «Negli ospedali calabresi la tecnologia continua a latitare, manca un piano di sistema per la sanità territoriale, con interi comprensori rimasti senza assistenza, mentre il sistema dell’emergenza-urgenza continua a crollare, con la quasi totalità delle ambulanze ormai demedicalizzate. È questa la realtà con cui i cittadini devono confrontarsi ogni giorno».

«Da parte nostra abbiamo indicato una serie di misure certamente tampone, ma capaci di risolvere problemi concreti: l’aumento del massimale per i medici di medicina generale nelle zone territorialmente disagiate, interventi effettivi per l’abbattimento delle liste d’attesa e misure specifiche per gli ospedali di montagna».

«Su un piano più strategico, continuiamo a sostenere la necessità di arricchire l’ospedale di Catanzaro di alta tecnologia, non di mattoni e cemento. È una priorità sulla quale chiediamo scelte e risposte concrete, ma da questo presidente, ancora una volta, non arriva alcun riscontro», conclude Bruno.