Sanità calabrese, via al maxi-reclutamento: Arrivano 600 nuovi Medici per gli Ospedali in difficoltà

Prende il via ufficiale il massiccio piano di reclutamento destinato a rivoluzionare la sanità calabrese e a infondere nuova linfa negli ospedali regionali che versano in maggiore difficoltà.

Il progetto, illustrato dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, durante l’ultima seduta del Consiglio regionale, punta all’arrivo complessivo di circa 600 nuovi medici da distribuire strategicamente in diverse fasi sul territorio.

Un Contingente da Oltreconfine, ma con Novità sulla Provenienza

​Il piano, di grande impatto per il sistema sanitario locale, ha subito una significativa modifica rispetto alle previsioni iniziali, che vedevano un massiccio arrivo di professionisti cubani.

Il Presidente Occhiuto ha infatti confermato che non tutti i medici saranno di origine cubana. Un primo contingente di 100 medici è già pronto a raggiungere la Calabria. La selezione di questi professionisti è stata curata da un’agenzia indicata direttamente alla Regione dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Una scelta che di fatto supera le riserve espresse fin dall’inizio proprio dagli USA in merito all’accordo con l’isola caraibica.

Consolidamento e Continuità Assistenziale

​Il progetto di Occhiuto non si esaurisce con il reclutamento di nuove risorse dall’estero. Il piano strategico include anche un fondamentale percorso di stabilizzazione del personale medico e sanitario già in servizio.

L’obiettivo è duplice:

​Consolidare l’efficienza del sistema sanitario nel suo complesso.

​Garantire la continuità assistenziale ai cittadini calabresi.

​Il governatore ha confermato che l’arrivo del primo gruppo di professionisti è imminente, segnando l’avvio operativo di quello che viene definito il “nuovo corso” della sanità calabrese. Si attende ora l’effettivo sbarco dei 100 medici per valutare l’impatto immediato sui reparti più critici della regione.