Sanità, il ministro Boccia: “Gino Strada è già in Calabria”

Gino Strada è già in Calabria. “Ha dato la disponibilità a dare una mano. La valutazione la sta facendo Speranza” – ha affermato il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia durante la trasmissione televisiva Porta a Porta.

“Strada è già in Calabria – ha detto il ministro – ed è già in contatto con il commissario e fa già delle cose importanti. Se decide di aumentare il suo impegno in Calabria non può che far bene ma in Calabria dobbiamo esserci tutti noi, deve esserci lo Stato”.

“Il presidente Spirlì – afferma inoltre il ministro – è venuto in Consiglio dei ministri (quando è stata decisa la nomina di Giuseppe Zuccatelli a commissario della sanità in Calabria, ndr), come da prassi; non era d’accordo, ma non si è opposto, con grande rispetto istituzionale ha preso atto che quella era la proposta. Il commissario non è stato nominato dall’alto e non è che nessuno lo conosceva, era un tecnico che da molto tempo lavorava in Calabria, su un territorio limitato”.