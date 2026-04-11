Sanità in Calabria, oltre le ombre: «Ho trovato umanità e competenza, non raccontiamo solo ciò che non va»

Nel dibattito pubblico sulla sanità calabrese, il racconto è spesso dominato da cronache di disservizi, carenze strutturali e “viaggi della speranza”.

Eppure, esiste una narrazione parallela, fatta di dignità e dedizione quotidiana, che raramente finisce sotto i riflettori. È quella che emerge da una toccante testimonianza che sta circolando con forza nelle ultime ore, un elogio a chi il sistema lo tiene in piedi “nonostante tutto”.

Una luce tra Catanzaro e Soverato

​Il cuore del messaggio riguarda le strutture di Catanzaro e Soverato. Qui, l’autore della testimonianza racconta di aver incontrato non solo medici, infermieri e operatori competenti e professionali, ma soprattutto persone capaci di trasformare la cura tecnica in una relazione umana.

​”Cure che non sono solo tecniche, ma relazioni. E questo, quando non si sta bene, fa davvero la differenza.”

​Il peso del personale ridotto

​L’articolo non chiude gli occhi davanti alle criticità. Viene riconosciuto come il problema del personale ridotto sia una realtà “pesante e ingiusta”, non solo per i pazienti ma per gli stessi lavoratori che operano in trincea.

Tuttavia, è proprio all’interno di questo “sistema fragile” che si compie il miracolo quotidiano di chi, con dignità, garantisce il diritto alla salute dei cittadini.

Cambiare narrazione per curare la terra

​L’invito finale è una sfida culturale e sociale: smettere di concentrarsi esclusivamente sul fallimento per imparare a riconoscere ciò che, pur tra mille difficoltà, funziona.

Prendersi cura della realtà, si legge nel testo, significa anche questo: dare valore alle eccellenze e all’impegno umano che resiste nelle corsie degli ospedali calabresi. Un atto d’amore verso la propria terra che chiede di essere guardata con occhi nuovi, capaci di scorgere il buono laddove troppo spesso si cerca solo il peggio.

I punti chiave della testimonianza:

​Umanità al centro: Il valore aggiunto del personale sanitario non è solo la tecnica, ma l’empatia.

​Resilienza: Operatori che mantengono il sistema “in piedi con dignità” nonostante la carenza di organico.

​Responsabilità narrativa: La necessità di raccontare anche i successi per proteggere e valorizzare il territorio.