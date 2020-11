Sanità in Calabria, si è dimesso Giuseppe Zuccatelli

Manca l’ufficialità ma fonti bene informate dicono che Giuseppe Zuccatelli si sia dimesso, pochi minuti fa, dall’incarico di commissario alla sanità.

Nominato lo scorso 8 novembre dal consiglio dei Ministri come commissario per la sanità in Calabria Giuseppe Zuccatelli, 76 anni originario di Cesena, ha un passato da commissario e sub commissario per la sanità in diverse regioni.

La sua nomina è arrivata al posto di quella di Cotticelli, dimissionario in seguito all’ammissione in un’intervista tv di non essere a conoscenza delle disposizioni del governo né tantomeno di essere stato incaricato anche del programma operativo per la gestione dell’emergenza covid.