Sanità in Calabria: Tra proclami e disservizi, il grido di un popolo esausto

​ Dalle liste d’attesa infinite ai medici importati dall’estero, mentre i nostri laureati fuggono: l’analisi di una gestione che appare sempre più distante dai bisogni reali dei cittadini.

​C’è un limite alla resilienza di una popolazione, e in Calabria quel limite sembra essere stato ampiamente superato. La gestione della sanità pubblica regionale, guidata dal Presidente della Regione, si trova oggi al centro di una bufera fatta di disservizi cronici e scelte amministrative che molti cittadini non esitano a definire paradossali.

L’Odissea delle Liste d’Attesa

​Il primo scoglio, insormontabile per molti, è quello dell’accesso alle cure. Prenotare una visita specialistica o un esame diagnostico è diventato un terno al lotto. Nonostante prescrizioni mediche che indicano tempi “urgenti” o “brevi”, i calendari risultano costantemente chiusi o saturi.

Il risultato? Chi può permetterselo si rivolge al privato, pagando di tasca propria servizi che dovrebbero essere garantiti dal sistema pubblico; chi non può, semplicemente smette di curarsi.

Medici: Fuga di Cervelli e Soluzioni Estere

​Uno dei punti più critici sollevati dal malcontento popolare riguarda la gestione del personale medico. Mentre la Regione ricorre all’invio di medici dall’estero per coprire i buchi d’organico, assistiamo al triste fenomeno dei nostri giovani laureati costretti a emigrare o a restare “al palo” per anni.

È lecito chiedersi se un Paese possa definirsi “normale” quando un medico riesce a ottenere una convenzione stabile solo alle soglie della pensione, mentre le corsie degli ospedali rimangono sguarnite.

​Lo smantellamento del territorio

​La critica si sposta poi sulla geografia ospedaliera. Lo smantellamento dei presidi sanitari nelle aree interne ha creato un effetto domino devastante: i grandi ospedali sono ormai al collasso, incapaci di reggere l’affluenza di pazienti che potrebbero essere gestiti agevolmente in piccole strutture di prossimità. Proposte come il “taxi sanitario” appaiono, in questo contesto, come palliativi di fronte a un’emergenza strutturale che vede ancora troppe ambulanze circolare senza medici a bordo.

L’Ultimo paradosso: Prenotazioni alle Poste

​In questo scenario già complesso, l’annuncio dell’attivazione delle prenotazioni sanitarie presso gli uffici postali viene accolto con scetticismo.

In una regione dove le code alle Poste sono già leggendarie per i servizi ordinari, l’aggiunta di questo carico appare a molti come l’ennesima soluzione burocratica che ignora la necessità di canali sanitari dedicati ed efficienti.

“Dove vanno a finire le nostre tasse?” è la domanda che riecheggia tra i cittadini. Una domanda che, per ora, non trova risposte nei proclami della politica, ma solo nello specchio di una realtà quotidiana fatta di attese, disagi e il senso di una continua “presa per i fondelli”.

La sfida per il governo regionale è chiara: passare dagli annunci a una gestione che metta al centro i bisogni reali della gente. Perché la pazienza dei calabresi, come la loro salute, non è infinita.