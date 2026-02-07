​Sanità, la Calabria assume: bando per 349 infermieri a tempo indeterminato

Importanti novità per il comparto sanitario calabrese. La Regione Calabria ha ufficialmente dato il via a una massiccia campagna di reclutamento che prevede l’assunzione di 349 infermieri. La notizia rappresenta un segnale forte per il potenziamento dei servizi di cura sul territorio, puntando sulla stabilità lavorativa: i contratti offerti sono infatti a tempo pieno e indeterminato.

​I dettagli del piano di assunzioni

​Il piano di rafforzamento del personale sanitario coinvolgerà in modo capillare le diverse realtà della regione. Nello specifico, i nuovi professionisti saranno destinati alle ASP (Aziende Sanitarie Provinciali) e alle Aziende Ospedaliere delle seguenti province:

​Catanzaro

​Cosenza

​Vibo Valentia

​Crotone

​Reggio Calabria (incluso il Grande Ospedale Metropolitano – GOM)

​L’obiettivo è quello di colmare le carenze organiche che da tempo affliggono le corsie calabresi, garantendo al contempo una maggiore efficienza nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

​Come partecipare al concorso

​Per gli aspiranti candidati, la procedura è interamente digitalizzata. Ecco i punti chiave da tenere a mente per non perdere l’opportunità:

​Modalità: La candidatura deve essere presentata esclusivamente online.

​Scadenza: Il termine ultimo per l’invio della domanda è fissato a 30 giorni dalla data di pubblicazione ufficiale del bando.

​Piattaforma: Il portale di riferimento per l’inoltro delle istanze e la consultazione dei dettagli tecnici è il sito ufficiale della Pubblica Amministrazione: www.inpa.gov.it