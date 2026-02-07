​Sanità, la Calabria assume: bando per 349 infermieri a tempo indeterminato

Importanti novità per il comparto sanitario calabrese. La Regione Calabria ha ufficialmente dato il via a una massiccia campagna di reclutamento che prevede l’assunzione di 349 infermieri. La notizia rappresenta un segnale forte per il potenziamento dei servizi di cura sul territorio, puntando sulla stabilità lavorativa: i contratti offerti sono infatti a tempo pieno e indeterminato.
I dettagli del piano di assunzioni
Il piano di rafforzamento del personale sanitario coinvolgerà in modo capillare le diverse realtà della regione. Nello specifico, i nuovi professionisti saranno destinati alle ASP (Aziende Sanitarie Provinciali) e alle Aziende Ospedaliere delle seguenti province:
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Crotone
Reggio Calabria (incluso il Grande Ospedale Metropolitano – GOM)
L’obiettivo è quello di colmare le carenze organiche che da tempo affliggono le corsie calabresi, garantendo al contempo una maggiore efficienza nei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Come partecipare al concorso
Per gli aspiranti candidati, la procedura è interamente digitalizzata. Ecco i punti chiave da tenere a mente per non perdere l’opportunità:
Modalità: La candidatura deve essere presentata esclusivamente online.
Scadenza: Il termine ultimo per l’invio della domanda è fissato a 30 giorni dalla data di pubblicazione ufficiale del bando.
Piattaforma: Il portale di riferimento per l’inoltro delle istanze e la consultazione dei dettagli tecnici è il sito ufficiale della Pubblica Amministrazione: www.inpa.gov.it