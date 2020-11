Sanità un Calabria, il calabrese Gaudio nuovo commissario

Il prof. Eugenio Gaudio, 64 anni, di Cosenza, ex rettore dell’Università La Sapienza di Roma, è il nuovo commissario della Sanità in Calabria. Sarà affiancato da Gino Strada.

Laureato in Medicina, è stato anche consigliere del Ministro dell’Università per i rapporti con il Ssn – Servizio Sanitario Nazionale. • Una curiosità: appasionato di musica, il neo commissario Gaudio vanta, fra l’altro, un diploma in pianoforte.

