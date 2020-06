Sanità, Vono (IV): A Soverato una camera calda con rampa di accesso dedicata

“Con un lavoro sinergico tre istituzioni ed enti, dopo la delibera sui lavori di adeguamento del blocco operatorio di ginecologia, finalmente Soverato potrà vantare non solo la realizzazione di un Pronto Soccorso dedicato Covid con TAC ma anche quella di una camera calda con rampa di accesso dedicata”.

“Con il DCA n.91 del 18 giugno il Commissario Cotticelli ha approvato il documento importantissimo di riordino della rete ospedaliera calabrese in emergenza Covid-19 che dà concrete risposte alle esigenze del territorio: 2 posti di terapia sub-intensiva e un pronto soccorso dotato di camera calda che consente di effettuare il trasbordo dei pazienti in una situazione di confort termico e climatico maggiore rispetto alla stessa operazione effettuata fino ad oggi all’aria aperta con maggiore sicurezza per i gli stessi pazienti”.

“E’ il primo dei tanti piccoli passi, realizzato peraltro, con le risorse stanziate a livello nazionale col DL Rilancio, per rafforzare strutturalmente la capacità di intervento del servizio sanitario in ambito ospedaliero e rendere organica la risposta all’aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica, per raggiungere alcuni obiettivi importanti per tutti i presidi ospedalieri calabresi”.

“Un’ attenta gestione politica, l’operatività e l’attenzione del nuovo direttore sanitario dell’ASP di Catanzaro unita ad una presa di posizione energica di fronte all’emergenza Covid da parte del nostro commissario affiancato dalla Crocco e il lavoro efficace dei dirigenti regionali preposti, in questa fase storica e difficile per un settore come quello sanitario, è segno di una rinascita che deve fare ben sperare per il futuro”. Lo si legge in una nota della senatrice di Italia Viva, Silvia Vono.