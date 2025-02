Sanremo 2025, terzo posto per il calabrese Brunori Sas

È Olly con il brano Balorda nostalgia il vincitore della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Secondo Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro, terzo Brunori Sas con la canzone L’albero delle noci. Quarta piazza per Fedez con Battito, quinto Simone Cristicchi con il pezzo Quando sarai piccola.

«È una di quelle cose che non sembra vera quando capita: sono molto contento». Queste le prime parole del vincitore di Sanremo 75. Olly, poi, si rivolge a Lucio Corsi, che si è classificato al secondo posto. «Grande Lucio, sei un cantautore potentissimo, e così tutti i membri del cast fantastico di questo Festival. Ciao ma’, ciao pa’, è assurdo ma è successo», aggiunge emozionato e incredulo.

Durante la serata sono stati assegnati, come da tradizione, anche altri premi: il Premio della Critica “Mia Martini” – categoria Campioni – è andato a Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro. Il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” – categoria Campioni – è stato assegnato a Simone Cristicchi con il brano Quando sarai piccola, che riceve anche il Premio “Giancarlo Bigazzi” per il miglior componimento musicale. A Brunori Sas con il brano L’albero delle noci il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo.

A Giorgia il Premio TIM all’artista di questo Festival più amato su app MyTIM e su siti e canali social ufficiali TIM. La platea dell’Ariston le tributa una lunga standing ovation e lei non trattiene le lacrime.