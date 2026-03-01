​Sanremo 2026: Il trionfo di Sal Da Vinci. Napoli sul tetto dell’Ariston

In una finale carica di emozioni e colpi di scena, è Sal Da Vinci a sollevare l’ambito Leone d’Oro della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore napoletano ha sbaragliato la concorrenza con il brano “Per sempre sì”, una dedica solenne all’amore e alla sua città, che ha saputo conquistare il cuore del pubblico e delle giurie.
Il Podio e la Top 5
La vittoria di Sal Da Vinci è arrivata al termine di un serrato testa a testa con la vera rivelazione di questo Festival: il giovane rapper genovese Sayf, che si posiziona al secondo posto con “Tu mi piaci”. Una medaglia d’argento che profuma di futuro per l’artista di origini tunisine.
A chiudere il podio, in terza posizione, un’eccezionale Ditonellapiaga, protagonista di una settimana straordinaria. Completano la “cinquina” finale Arisa, quarta, e la coppia inedita composta da Fedez & Marco Masini, che si piazzano al quinto posto.
Tutti i Premi della Critica e di Qualità
Non solo la classifica generale: la serata finale ha visto l’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti che celebrano l’eccellenza tecnica e letteraria dei brani in gara.
Premio della Critica “Mia Martini”: Assegnato a Fulminacci per il brano “Stupida sfortuna”. La sala stampa ha voluto premiare l’ironia e la profondità di scrittura dell’artista romano.
Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”: Va a Serena Brancale con “Qui con me”. Un riconoscimento che conferma il grande impatto radiofonico e giornalistico della cantante barese.
Premio “Sergio Bardotti” (Miglior Testo): Il titolo per la miglior penna del Festival va a Fedez & Marco Masini per “Male necessario”, un brano che ha saputo unire mondi diversi in una riflessione potente.
Premio “Giancarlo Bigazzi” (Miglior Composizione): I maestri dell’orchestra hanno premiato la struttura musicale di Ditonellapiaga per il suo brano “Che fastidio!”.
Il passaggio di testimone
Oltre alla musica, la serata rimarrà nella storia per il momento del “cambio della guardia”. Carlo Conti, visibilmente soddisfatto per il successo della sua edizione, ha ufficialmente passato il testimone a Stefano De Martino, che sarà il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027.
Sal Da Vinci, in lacrime sul palco, ha dedicato la vittoria alla sua famiglia e a Napoli: “Questo premio non è solo mio, è di una città intera”.