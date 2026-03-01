​Sanremo 2026: Il trionfo di Sal Da Vinci. Napoli sul tetto dell’Ariston

In una finale carica di emozioni e colpi di scena, è Sal Da Vinci a sollevare l’ambito Leone d’Oro della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore napoletano ha sbaragliato la concorrenza con il brano “Per sempre sì”, una dedica solenne all’amore e alla sua città, che ha saputo conquistare il cuore del pubblico e delle giurie.

​Il Podio e la Top 5

​La vittoria di Sal Da Vinci è arrivata al termine di un serrato testa a testa con la vera rivelazione di questo Festival: il giovane rapper genovese Sayf, che si posiziona al secondo posto con “Tu mi piaci”. Una medaglia d’argento che profuma di futuro per l’artista di origini tunisine.

​A chiudere il podio, in terza posizione, un’eccezionale Ditonellapiaga, protagonista di una settimana straordinaria. Completano la “cinquina” finale Arisa, quarta, e la coppia inedita composta da Fedez & Marco Masini, che si piazzano al quinto posto.

​Tutti i Premi della Critica e di Qualità

​Non solo la classifica generale: la serata finale ha visto l’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti che celebrano l’eccellenza tecnica e letteraria dei brani in gara.

​Premio della Critica “Mia Martini”: Assegnato a Fulminacci per il brano “Stupida sfortuna”. La sala stampa ha voluto premiare l’ironia e la profondità di scrittura dell’artista romano.

​Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”: Va a Serena Brancale con “Qui con me”. Un riconoscimento che conferma il grande impatto radiofonico e giornalistico della cantante barese.

​Premio “Sergio Bardotti” (Miglior Testo): Il titolo per la miglior penna del Festival va a Fedez & Marco Masini per “Male necessario”, un brano che ha saputo unire mondi diversi in una riflessione potente.

​Premio “Giancarlo Bigazzi” (Miglior Composizione): I maestri dell’orchestra hanno premiato la struttura musicale di Ditonellapiaga per il suo brano “Che fastidio!”.

​Il passaggio di testimone

​Oltre alla musica, la serata rimarrà nella storia per il momento del “cambio della guardia”. Carlo Conti, visibilmente soddisfatto per il successo della sua edizione, ha ufficialmente passato il testimone a Stefano De Martino, che sarà il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027.

​Sal Da Vinci, in lacrime sul palco, ha dedicato la vittoria alla sua famiglia e a Napoli: “Questo premio non è solo mio, è di una città intera”.