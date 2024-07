Santa Caterina dello Ionio, 600.000 euro per lo storico impianto sportivo “Di Francia”

“A seguito della programmazione predisposta dall’amministrazione comunale, Santa Caterina

dello Ionio ha ottenuto 600.000€ per la riqualificazione ed ammodernamento del Campo sportivo Marchese Di Francia.

Un progetto virtuoso che ambisce al recupero di un impianto che ha visto crescere tanti

giovani caterisani, concepito nella volontà di riprendere una tradizione calcistica secolare.

È certamente un’opera che guarda al futuro del nostro paese, pensata anche per incentivare la

fondazione di scuole calcio ed altri presidi formativi per le giovani generazioni.

Tale investimento si aggiunge ad una serie di interventi messi in atto durante questi anni nel

centro storico come i tanti lavori di ristrutturazione del patrimonio storico e religioso, la messa in sicurezza della viabilità, la nascita del polo sanitario.

Tutto ciò, unitamente ai numerosi interventi nella marina e nelle aree rurali, offre agli abitanti

di Santa Caterina dello Ionio un sistema infrastrutturale diversificato ed efficiente.

Esprimiamo grande soddisfazione per l’ennesimo obbiettivo raggiunto nell’interesse dei cittadini e per lo sviluppo e la crescita di Santa Caterina dello Ionio”. Lo comunica in una nota stampa l’amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio.