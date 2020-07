Santa Caterina dello Ionio: al via una nuova stagione di incontri tematici a Torre Sant’Antonio

Nella splendida cornice dei giardini di Torre Sant’Antonio, antica torre saracena sulla spiaggia del comune di Santa Caterina dello Ionio, apre la nuova stagione di approfondimenti sull’attualità.

L’appuntamento fisso settimanale di quest’anno, #UnoSguardodallaTorre, ha in serbo una serie di incontri dedicati a varie tematiche con le quali tutti noi ci siamo confrontati in quest’ultimo periodo.

A seguire, per chi lo desideri, sarà possibile visitare il terrazzo dei merli di Torre Sant’Antonio.

Torre Sant’Antonio è una delle circa 50 Torri Saracene ancora in buono stato, facente parte di un più ampio sistema difensivo della nostra costa di circa 350 costruzioni ,presente anche all’interno del famoso “Codice delle Meraviglie di Romano Carratelli”. Il 17 luglio Massimiliano Capalbo, l’imprenditore eretico, presenterà il suo nuovo libro :” In media stat virus”, disamina acuta di come i mezzi di comunicazione hanno gestito l’emergenza Covid.

Saranno presenti professore Francesco Santopolo che ha pubblicato numerosi articoli sull’argomento e il dottor Giacomo De Rosa che porterà la sua testimonianza sul campo nel pronto soccorso di Lamezia Terme . Per coloro che lo desiderano è possibile prenotare la cena a seguire.