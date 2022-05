Santa Caterina dello Ionio, approvato il Rendiconto d’esercizio 2021

Al margine della seduta consiliare, svoltasi in seconda convocazione nella giornata odierna del 31/05/2022, sono doverose alcune considerazioni politiche.

Di fatto, il gruppo di maggioranza del Comune di Santa Caterina dello Ionio, mosso da rinnovato entusiasmo, ha approvato il Rendiconto d’esercizio riferito al 2021 dal quale è emerso un dato schiacciante ed in progressione che certifica gli sforzi e le scelte attente e meticolose operate dall’amministrazione comunale.

Un gruppo coeso, determinato e competente che in questi anni ha realizzato tanto e programmato il futuro per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità.

È stato necessario riunirci in seconda convocazione per via di un imprevisto familiare avuto da un consigliere comunale. Lo stesso, però, aveva fatto sapere, ad inizio seduta, che di lì a qualche minuto sarebbe arrivato in aula. Cosa che è avvenuta, mentre i consiglieri di minoranza presenti, intransigenti e poco sensibili di fronte ad un’emergenza di carattere personale, hanno fatto il “dispetto” di abbandonare l’aula.

Mi chiedo: Ma per ottenere cosa?

Gli ennesimi ritardi? Ulteriori ostacoli?

Credo piuttosto, come accaduto in passato, che si siano sottratti ancora una volta alla democratica discussione che ha fatto emergere fatti incontrovertibili, numeri virtuosi ed opere pubbliche che si stanno realizzando a Santa Caterina dello Ionio.

Oppure hanno adottato la strategia di prendere tempo sulla discussione per cercare di contrastare i dati positivi del bilancio?

Sicuramente anche questa è un’ipotesi percorribile!

Ma qualsiasi sia stata la scelta di agire in questi termini, la stessa è stata condotta con scarsi risultati perché nella seduta odierna hanno tergiversato e di fatto nulla hanno detto in merito ad esempio sulle opere in cantiere e programmate.

Si sono, dunque attaccati alla forma, perché di sostanza c’è ben poco! Solo polemiche e maldicenze.

Andiamo avanti fiduciosi del supporto dei cittadini ed animati sempre più da un amore per il nostro piccolo paesello.

Francesco Severino – Sindaco di Santa Caterina dello Ionio