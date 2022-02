Santa Caterina dello Ionio, avviati i lavori per la rotatoria al bivio tra la SS106 e la SP138

Questa mattina sono stati avviati i lavori per la realizzazione della rotatoria al bivio che collega la SS106 con la SP138. Un’opera di straordinario rilievo nell’ambito della sicurezza stradale sulla quale abbiamo investito molto.

Dopo averla, infatti, inserita nel nostro programma elettorale, nel settembre 2018, sono stati avviati i primi passi con l’ANAS, mediante i dovuti sopralluoghi effettuati assieme ad alcuni dirigenti. È seguita la fase della progettazione da parte nostra che l’ANAS ha poi inserito nel suo programma di interventi ed oggi siamo qui in occasione dell’apertura di cantiere.

In questa sede, esprimo profonda soddisfazione per questo ennesimo traguardo raggiunto nell’interesse della collettività e intendo ringraziare l’ANAS e i suoi dirigenti per aver assecondato le nostre “richieste”. Voglio ringraziare soprattutto la mia maggioranza perchè sin dal primo momento della campagna elettorale, abbiamo creduto nell’importanza di quest’opera.

Tengo a precisare che la questione della SS106, occupa una parte centrale della nostra agenda politica ed anche da presidente dell’Unione dei Comuni, voglio ribadire il nostro impegno affinché si possa intervenire concretamente per una strada più sicura e moderna, anche utilizzando le risorse del PNRR. Non possiamo più rimanere passivi e contare le vittime degli incidenti. Serve darsi una mossa!

Ecco perchè la rotatoria, rappresenta solo l’inizio di una serie di lavori che stanno per essere avviati.

Ci spiace che alcune opere pubbliche abbiano subito dei ritardi, ma ciò è dipeso anche dalla pandemia che ha causato non pochi disagi nella fornitura dei materiali. Adesso, comunque, anche quelle sospese, hanno ripreso la loro regolare esecuzione e pertanto procediamo spediti verso nuovi ulteriori traguardi da raggiungere in un’ottica di sviluppo e crescita del nostro paese.

Obbiettivi conclamati da questa amministrazione per i quali si è sul pezzo quotidianamente. Solo l’impegno, la passione, l’amore e il senso di appartenenza a questi luoghi, dai quali siamo animati, ci consentiranno di raggiungere sempre più nuove mete nell’interesse dei cittadini e di tutta la comunità che non ama guardare al trapassato remoto, bensì ad un futuro che questi investimenti hanno reso più concreto.

Francesco Severino – Sindaco di Santa Caterina dello Ionio