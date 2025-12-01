​Santa Caterina dello Ionio, chiusa dopo vent’anni la lottizzazione Petruso: certezza e benefici per la comunità

​ L’Amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio ha portato a compimento la lunga e complessa vicenda della lottizzazione Petruso, una pratica urbanistica rimasta aperta per circa vent’anni e che, grazie a un intenso lavoro di studio e istruttorio, ha finalmente trovato una soluzione chiara, trasparente e conforme alla normativa.

​La convenzione urbanistica del 2004 e la polizza fideiussoria collegata all’intervento non avevano mai seguito per lunghi anni un percorso definito. L’Amministrazione ha ricostruito l’intera documentazione, acquisito gli atti necessari e approfondito ogni aspetto tecnico e giuridico, fino a individuare la soluzione più idonea a tutelare l’interesse pubblico. La proposta formulata dalla compagnia assicurativa, valutata dagli uffici e dai professionisti coinvolti come pienamente rispondente alle esigenze dell’Ente, ha consentito di definire la vicenda in modo definitivo e di evitare ulteriori costi e inutili trascinamenti.

​La conclusione della pratica restituisce così stabilità a un settore rimasto troppo a lungo sospeso, ripristina piena certezza amministrativa e consente al Comune di liberare energie e risorse da destinare alle nuove progettualità per lo sviluppo del territorio. Si tratta di un risultato concreto, atteso da anni, che offre benefici immediati alla comunità e rafforza la credibilità dell’azione amministrativa.

​Il Sindaco, Francesco Severino, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, affermando:

​«La chiusura della lottizzazione Petruso rappresenta un momento importante per il nostro Comune. Abbiamo riportato ordine e chiarezza in una vicenda che necessitava di una soluzione definitiva, scegliendo la strada che garantiva tutela per l’Ente e certezza per i cittadini. Oggi possiamo dire che un capitolo rimasto aperto per troppo tempo è finalmente concluso».

​Il primo cittadino ha poi aggiunto: ​«Ringrazio gli uffici e i professionisti coinvolti per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata. Questo risultato conferma la volontà dell’Amministrazione di affrontare con serietà anche le questioni più complesse, chiudendo ciò che era rimasto sospeso e restituendo solidità e trasparenza all’attività comunale».

​Con questa definizione, la lottizzazione Petruso non è più un nodo irrisolto, ma una vicenda compiutamente definita nell’interesse esclusivo dei cittadini tutti di Santa Caterina dello Ionio.