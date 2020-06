Santa Caterina dello Ionio, consegnati i lavori di ristrutturazione della Chiesa del Rosario

Stamattina, sono stati consegnati i lavori di ristrutturazione della Chiesa del Rosario. Alla presenza del sindaco Francesco Severino, del vicesindaco Vincenzo Leto, dell’assessore alla cultura Federica Carnovale e del consigliere con delega ai lavori pubblici Domenico Giannini, al priore Domenico Criniti insieme all’impresa che si è aggiudicata l’appalto dei lavori di ristrutturazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Severino che ha ribadito come il complesso processo burocratico affrontato con caparbietà ha portato, a compimento tutto l’iter relativo al reperimento delle risorse, alla progettazione, alla condivisione degli interventi fino all’appalto dei lavori.

L’assessore alla cultura Federica Carnovale ha affermato come la Chiesa del Rosario rappresenti uno dei principali simboli del nostro paese, è uno dei più rappresentativi monumenti oltre che ovviamente luogo di culto per tanti fedeli. Era fondamentale – ribadisce- intervenire principalmente per garantire la sicurezza dei cittadini, per tutelarla, salvaguardarla e migliorarne il decoro e l’immagine in quanto è un biglietto da visita da mostrare e promuovere a livello turistico e culturale.

Un altro importante risultato – ha aggiunto il sindaco Severino – che si aggiunge a quelli già ottenuti e a quelli che ancora devono venire, rendendo concreto il nostro programma elettorale.

Pensiamo ad esempio ai:

650.000 € del progetto delle strade interpoderali, che sono in fase di completamento

250.000 € per i lavori di riqualificazione della rete idrica del centro storico

90.000 € per la ristrutturazione della Chiesa del Rosario.