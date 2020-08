Santa Caterina dello Ionio, continuano gli incontri tematici a Torre Sant’Antonio

Nella splendida cornice dei giardini di Torre Sant’Antonio, antica torre saracena sulla spiaggia del comune di Santa Caterina dello Ionio, continuano gli incontri di approfondimento sull’attualità.

L’appuntamento fisso di quest’anno, #UnoSguardodallaTorre, ha in serbo una serie di incontri tra cui quelli dedicati al territorio calabrese.

A seguire, per chi lo desideri, sarà possibile visitare il terrazzo dei merli di Torre Sant’Antonio.

Torre Sant’Antonio è una delle circa 50 Torri Saracene ancora in buono stato, facente parte di un più ampio sistema difensivo della nostra costa di circa 350 costruzioni ,presente anche all’interno del famoso “Codice delle Meraviglie di Romano Carratelli”.

Il 21 agosto alle ore 19,40 è la volta dell’incontro con il regista Eugenio Attanasio , produttore del docu-film “In Cammino con Gioacchino”, in collaborazione con la Cineteca della Calabria, che vedrà protagonista il territorio da Lamezia Terme a San Giovanni in Fiore, un lavoro che vuole essere un accenno al cammino di Gioacchino da Fiore, monaco cistercense, immortalato anche da Dante nella Divina Commedia. Per coloro che lo desiderano è possibile prenotare la cena a seguire.