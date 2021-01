Santa Caterina dello Ionio, di fronte all’inciviltà non saremo tolleranti!

Nota del sindaco Severino, sindaco di Santa Caterina dello Ionio

La tutela ambientale e la salute pubblica rappresentano per noi, temi di prioritaria importanza. In campagna elettorale ci eravamo presentati ai cittadini con l’ambizione di migliorare le condizioni di vita qui a Santa Caterina dello Ionio e siamo fortemente convinti che la salubrità dell’ambiente che ci circonda, sia un valore determinante per raggiungere questo obbiettivo. Ecco perché è indispensabile essere sempre attenti con la raccolta differenziata e, più in generale, con lo smaltimento dei rifiuti solido urbani.

In merito a questo delicatissimo settore, abbiamo ricevuto in questi giorni, diverse segnalazioni di presunte discariche di amianto abusive sul nostro territorio e per questo, insieme alle forze dell’ordine locali e ai Carabinieri Forestali, abbiamo intensificato i controlli all’interno del comune e predisposto già tutte le misure atte a contrastare eventuali fenomeni.

Da sindaco di questa comunità, sento di dover lanciare un appello a tutti i cittadini esortandoli a rispettare rigorosamente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti urbani e soprattutto di quelli che hanno un impatto devastante per l’ecosistema.

Non saremo tolleranti di fronte all’incuria e l’inciviltà e promuoveremo ogni azione contro coloro che saranno ritenuti responsabili di atti simili in ottemperanza alle normative vigenti.

Da parte nostra, il massimo impegno!

E infatti, stiamo istruendo la pratica per poter attingere ai finanziamenti previsti dal Ministero della Salute per la bonifica da amianto degli edifici pubblici. L’ufficio tecnico è a lavoro per definire la documentazione necessaria cosicché entro Marzo sarà avviata la procedura.

C’è un nesso fra uomo e ambiente che non dobbiamo dimenticare e a tal proposito ricordo le parole di Papa Francesco: «C’è una relazione che incide in maniera reciproca, sia dell’ambiente sulla persona, sia della persona nel modo in cui tratta l’ambiente; ed anche l’effetto rimbalzo contro l’uomo quando l’ambiente viene maltrattato».

Tutelare l’ambiente significa avere a cuore la salute di tutti. Questa amministrazione ha più volte dimostrato una spiccata sensibilità attraverso anche le numerose Giornate Ecologiche dall’alto valore educativo e che si sono poste l’obbiettivo di riqualificare ampi spazi verdi, pulire le spiagge e i fondali grazie anche ai numerosissimi volontari, per la cui disponibilità e senso civico saremo sempre grati.