​Santa Caterina dello Ionio: l’Amministrazione Severino festeggia 8 anni di governo tra bilanci, progetti e un forte abbraccio della comunità

Una straordinaria e calorosa partecipazione di cittadini, amministratori, sindaci del comprensorio, rappresentanti istituzionali, associazioni e amici ha fatto da cornice all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Santa Caterina dello Ionio per celebrare gli otto anni di Governo alla guida della comunità.

Una serata intensa e partecipata che ha rappresentato non soltanto un momento di bilancio amministrativo, ma anche un’occasione di confronto, condivisione e riflessione sul percorso compiuto e sulle prospettive future del territorio.

A coordinare e moderare l’evento è stata la pedagogista e criminologa Maria Antonietta De Francesco, che ha aperto i lavori soffermandosi sull’impegno profuso dal sindaco Francesco Severino e dall’intera squadra amministrativa in questi anni di governo cittadino. Nel suo intervento introduttivo ha evidenziato la capacità dell’Amministrazione di affrontare sfide complesse con spirito di servizio, visione e senso di responsabilità verso la comunità.

Successivamente è intervenuta Federica Carnovale, assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo, che ha ripercorso i numerosi traguardi raggiunti nell’interesse dei cittadini grazie a un’azione amministrativa caratterizzata da determinazione, coraggio e capacità progettuale. Carnovale ha sottolineato come il lavoro svolto abbia consentito di valorizzare il patrimonio culturale e turistico locale, contribuendo a rafforzare l’immagine e l’attrattività di Santa Caterina dello Ionio.

È stata poi la volta del capogruppo Raffaele Dolce, che ha tracciato un quadro dei risultati conseguiti nel corso degli anni, soffermandosi in particolare sulle iniziative realizzate nei settori della cultura e della socialità. Nel suo intervento ha evidenziato l’importanza di proseguire uniti e compatti lungo il percorso intrapreso, affinché possano essere raggiunti ulteriori e concreti risultati. Dolce ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a quanti, quotidianamente, contribuiscono al funzionamento della macchina amministrativa, alla Pro Loco e alle realtà associative del territorio, ribadendo il massimo impegno dell’Amministrazione nella realizzazione di progetti di sviluppo anche nelle aree rurali, nel rispetto e nella tutela del paesaggio, dell’ambiente e dell’identità territoriale.

A seguire è intervenuta la presidente del Consiglio Comunale Maria Criniti, che ha illustrato nel dettaglio le numerose iniziative di carattere sociale promosse nel corso degli anni. Dalle giornate di screening sanitario gratuito ai servizi sociali implementati, fino ai tradizionali momenti di aggregazione come il pranzo di Natale dedicato agli anziani, Criniti ha evidenziato l’attenzione costante riservata alle persone e alle fasce più fragili della popolazione, attraverso una rete di interventi che ha contribuito a rafforzare il senso di comunità e vicinanza istituzionale.

Particolarmente atteso l’intervento del sindaco Francesco Severino, che rivolgendosi ai numerosi cittadini presenti, ai sindaci del territorio, agli amministratori e agli ospiti intervenuti, ha ripercorso le tappe fondamentali dell’azione amministrativa portata avanti sin dal primo insediamento.

Il primo cittadino ha ricordato i risultati più significativi raggiunti in questi anni, dalla risoluzione dello storico problema dell’approvvigionamento idrico nel Centro Storico al recupero e alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e religioso, passando per gli importanti interventi di messa in sicurezza del territorio, per il ripristino della viabilità interpoderale e per l’apertura di nuovi presidi formativi.

Ampio spazio è stato dedicato ai temi della cultura e della socialità, definiti strumenti indispensabili per favorire la crescita, il progresso e la coesione di una comunità. Severino ha evidenziato come l’impegno costante, la passione e la determinazione abbiano consentito di trasformare Santa Caterina dello Ionio da

COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO via Roma, 22 – tel. 0967.84069 – scaterina@libero.it

realtà spesso poco considerata fino al 2018 a punto di riferimento riconosciuto e apprezzato nel contesto territoriale.

Nel corso del suo intervento, il sindaco ha inoltre voluto rispondere ad alcune polemiche relative alla questione dell’università nel Centro Storico. Con una ricostruzione puntuale e dettagliata dei fatti, è stata fornita una narrazione chiara e documentata che non ha lasciato spazio a dubbi, dietrologie o fraintendimenti. Severino ha rivendicato con fermezza il rispetto dovuto all’istituzione comunale e all’intera comunità caterisana, riaffermando il proprio impegno e quello della squadra di Governo nella tutela del patrimonio pubblico e dell’interesse collettivo.

In conclusione, il sindaco ha rivolto un appello all’unità e alla partecipazione, invitando i cittadini a essere costruttori di ponti e non di divisioni, protagonisti attivi di una comunità sempre più coesa, solidale e orientata alla crescita.

A testimonianza del rilievo dell’iniziativa è intervenuto anche l’onorevole Nico Stumpo, che ha voluto essere presente all’evento esprimendo parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal sindaco Severino e dall’Amministrazione Comunale, manifestando il proprio sostegno al percorso intrapreso.

Le conclusioni sono state affidate all’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, che ha espresso sincero apprezzamento per il grande lavoro realizzato in questi anni dall’Amministrazione Comunale. Oliverio ha rivolto parole particolarmente significative nei confronti del sindaco Francesco Severino, definendolo un uomo onesto, appassionato, tenace e determinato, capace di perseguire con costanza e senso di responsabilità ogni obiettivo nell’interesse collettivo della propria comunità, alla quale è profondamente devoto. Un riconoscimento importante che ha evidenziato il valore umano e politico dell’azione amministrativa portata avanti in questi anni.

La manifestazione si è conclusa in un clima di entusiasmo, partecipazione e condivisione, confermando il forte legame tra l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza. La presenza di una platea così numerosa e qualificata, composta da cittadini, amministratori, sindaci, rappresentanti istituzionali e realtà associative del territorio, ha rappresentato il segnale più evidente della fiducia e dell’attenzione che il percorso amministrativo intrapreso continua a raccogliere.

Otto anni di Governo che rappresentano non soltanto un importante traguardo amministrativo, ma anche la testimonianza concreta di un progetto costruito con impegno, sacrificio, programmazione e visione. Una storia fatta di risultati, di sfide affrontate e vinte e di una comunità che guarda al futuro con rinnovata fiducia, nella consapevolezza che il bene comune si costruisce ogni giorno attraverso il lavoro, la partecipazione e la capacità di camminare insieme verso nuovi obiettivi.