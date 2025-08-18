Santa Caterina dello Ionio lancia il Concorso Fotografico 2025: “Forma e Memoria”

La bellezza del territorio e il valore della memoria diventano protagonisti del nuovo concorso fotografico a tema “Forma e Memoria”, aperto a fotografi professionisti e amatori a partire dai 16 anni.

Il concorso verrà organizzato nell’ambito della manifestazione “Uno sguardo dalla Torre” ormai alla sua nona edizione in collaborazione con la Pro Loco di Santa Caterina dello Ionio.

Il concorso invita i partecipanti a raccontare, attraverso l’obiettivo, il legame tra paesaggio, architettura e memoria collettiva di Santa Caterina dello Ionio. Ogni concorrente potrà inviare un massimo di 3 fotografie. Le immagini dovranno essere scattate esclusivamente nel territorio comunale e attinenti al tema indicato. Gli scatti fuori tema verranno scartati.

Modalità di partecipazione

Registrazione gratuita: è sufficiente inviare via WhatsApp al numero ‪+39 340 361 3321‬ il proprio nome completo ed età (es. Marco Badolato 55).

Invio delle foto: solo tramite WhatsApp allo stesso numero entro le ore 14:00 del 22 agosto 2025.

Saranno accettate esclusivamente le foto di utenti registrati prima dell’invio.

La valutazione delle opere sarà affidata a una giuria qualificata composta da:

Eugenio Lijoi, regista – Presidente della giuria

Francesco Severino, Sindaco del Comune di Santa Caterina dello Ionio

Sofia De Matteis, Presidentessa della Pro Loco di Santa Caterina dello Ionio

Lorena Pallotta, giornalista referente del progetto Davoli Zone

Marco Badolato, proprietario del resort Torre Sant’Antonio

Il regolamento completo è disponibile sul sito ufficiale: www.torresantantonio.it/fotografa-santa-caterina/

La premiazione avverrà il 22 agosto alle ore 21,00 presso il Resort Torre Sant’Antonio.

A seguire il concerto “2for Queen” – I Queen per piano e voce – Pasquale Morgante e Sara D’Angelo.

Con questo concorso, Santa Caterina dello Ionio intende valorizzare il proprio territorio e stimolare la creatività, creando un ponte tra arte, identità e memoria.