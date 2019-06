Santa Caterina dello Ionio: Mitico! – da Omero a Homer Simpson

Venerdì 28 giugno, nella splendida cornice dei giardini di Torre Sant’Antonio, antica torre saracena sulla spiaggia del comune di Santa Caterina dello Ionio apre la nuova stagione letteraria con la presentazione spettacolo di di Walter Lazzarin e Marcello Ubertone.

L’appuntamento, venerdì 28 giugno alle ore 19 è con “Mitico! – da Omero a Homer Simpson”, Canzoni e giochi di parole si intrecciano: uno spettacolo metà teatro e metà concerto a tratti comico e a volte magico; viaggio pop tra i miti, dalla Grecia antica a oggi.

“Mitico! – da Omero a Homer Simpson” è uno spettacolo di teatro canzone, ideato da Walter Lazzarin e Marcello Ubertone.

Marcello è un cantautore, ha vinto il concorso “Senza etichetta” e il “Premio Donida” per la sezione Siae; come autore ha lavorato a Mediaset con la Gialappa’s Band.

Walter ha lavorato per Dribbling, trasmissione di Rai 2, aprendo ogni puntata del sabato con un tautogramma; ha pubblicato quattro libri e gioca con la Nazionale di calcio Scrittori.

Lo spettacolo dura un’ora ed è a base di canzoni e tautogrammi e parla in modo pop di miti celebri, dalla Grecia antica ai giorni nostri.

Per rendere più accogliente la serata sarà a disposizione dei partecipanti un servizio di babysitteraggio durante la presentazione del libro. Per coloro che lo desiderano è possibile prenotare la cena a seguire. La partecipazione è gratuita previa prenotazione al numero: +39 393 077 3954